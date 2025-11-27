Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι το το Τόκιο ήταν η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του κόσμου, όμως σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ η Τζακάρτα ξεπέρασε την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και σκαρφάλωσε στο Νο1 της παγκόσμιας λίστας.

Η πρωτεύουσα της Ινδονησίας φιλοξενεί 42 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την έκθεση «Παγκόσμιες Προοπτικές Αστικοποίησης 2025» που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, με 37 εκατομμύρια κατοίκους. ενώ το Τόκι, με πληθυσμό 33 εκατομμυρίων, υποχώρησε στην τρίτη θέση.

Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1950, όταν οι κάτοικοι των πόλεων αντιπροσώπευαν το 20% των 2,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων του κόσμου, σύμφωνα με την έκθεση. Τώρα αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των 8,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη.

Μέχρι το 2050, τα 2/3 της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού προβλέπεται να σημειωθούν στις πόλεις και το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου 1/3 σε κωμοπόλεις, προσθέτει η έκθεση.

Ο αριθμός των μεγαλουπόλεων, που ορίζονται ως εκείνες με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια κατοίκους, έχει τετραπλασιαστεί από μόλις 8 το 1975 σε 33 το 2025.

Εννέα από τις 10 πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις βρίσκονται στην Ασία: Τζακάρτα, Ντάκα, Τόκιο, Νέο Δελχί, Σαγκάη, Γκουανγκζού, Κάιρο, Μανίλα, Καλκούτα και Σεούλ.