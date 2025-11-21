Το περιοδικό Time Out έβγαλε την ετήσια λίστα του με τους πιο cool δρόμους του κόσμου και σε αυτούς βρίσκεται σε περίοπτη θέση μια οδός της Θεσσαλονίκης.

H οδός Ολύμπου στην συμπρωτεόυσα αναδείχθηκε στη θέση Νο8 παγκοσμίως για το 2025 από το έγκριτο περιοδικό.

Advertisement

Advertisement

Οδός Ολύμπου, Θεσσαλονίκη

Το Time Out γράφει συγκεκριμένα: «Η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα του βορρά, φημίζεται για τη χαλαρή ατμόσφαιρα και την εξαιρετική γαστρονομική σκηνή. Και στην οδό Ολύμπου, θα ζήσετε και τα δύο αυτά σε αφθονία».

Και συνεχίζει: «Λίγα βήματα από την πανεπιστημιούπολη, είναι το σημείο όπου η ιστορική κομψότητα της πόλης συναντά τη ζωντανή, φοιτητική ενέργεια. Την ημέρα, τα επιβλητικά της κτίρια στεγάζουν ιδιόμορφα vintage καταστήματα και χώρους τέχνης, όπως το Πικάπ, ένα υβριδικό καφέ-μπαρ, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, εκθεσιακό χώρο και διαδικτυακό ραδιόφωνο, προσελκύοντας δημιουργικούς ντόπιους και περίεργους επισκέπτες».

Παλαιότερο στιγμιότυπο από την οδό Ολύμπου στη Θεσσαλονίκη

Οπως επισημαίνει το Time Out «καθώς πέφτει η νύχτα, ο δρόμος μεταμορφώνεται: υπαίθρια τραπέζια γεμίζουν τα πεζοδρόμια σε σημεία όπως η παραδοσιακή ταβέρνα Κιτς και Σ’ Έφαγα , η indie μουσική λούζει τον αέρα και μπαρ με craft μπύρες, όπως η Βαλίτσα, σφύζουν από συζητήσεις».

Το γνωστό περιοδικό προτρέπει τους επίδοξους επισκέπτες της οδού Ολύμπου να μάθουν για την ιστορία της πόλης επισκεπτόμενοι τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ρωμαϊκής Αγοράς ή ψωνίσουν vintage αντικείμενα και αντίκες στο κοντινό Μπιτ Παζάτ.

Στην κορυφή ένας δρόμος της Βραζιλίας

Για την ιστορία, φετινός νικητής είναι η οδός Senado στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Το Time Out αναφέρει ότι αυτή η κεντρική λεωφόρος σφύζει από καινούργια στέκια που φέρνουν «μια φρέσκια ενέργεια» στην περιοχή.

Η οδός Rua do Senado στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τι κάνει, όμως, έναν δρόμο «κουλ»; Η αίσθηση της κουλ ατμόσφαιρας, φυσικά, είναι υποκειμενική, αλλά σύμφωνα με συντάκτες του Time Out οι δρόμοι της λίστας είναι γεμάτοι με ανεξάρτητες επιχειρήσεις, υπέροχα μέρη για φαγητό και διασκεδαστικά πράγματα να κάνεις.

Advertisement

Την πρώτη τριάδα με τους πιο κούλ δρόμους του πλανήτη για φέτος συμπληρώνουν η Orange Street, στην Οσάκα της Ιαπωνίας και η Rua do Bonjardim, στο κέντρο του Πόρτο της Πορτογαλίας.

Time Out: Οι 10 πιο κουλ δρόμοι του κόσμου για το 2025

Rua do Senado, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Οδός Όραντζ, Οσάκα, Ιαπωνία Rua do Bonjardim, Πόρτο, Πορτογαλία Οδός Fanghua, Τσενγκντού, Κίνα Sherbrooke Street West, Μόντρεαλ, Καναδάς Οδός Μόνταγκιου, Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία Maybachufer, Βερολίνο, Γερμανία Οδός Ολύμπου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Οδός Όρχαρντ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Οδός Vĩnh Khánh, Πόλη Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ

(με πληροφορίες από Time Out)

Advertisement