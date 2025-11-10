Καθόλου ευχαριστημένοι δεν είναι με τη νέα τοποθεσία της πόλης τους οι κάτοικοι της σουηδικής πόλης Κιρούνα η οποία μεταφέρεται σταδιακά περίπου 5 χιλιόμετρα πιο μακριά, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που δημιουργεί η εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος κάτω από το έδαφός της.

Η Κιρούνα, η βορειότερη πόλη της χώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του πρωτοφανούς έργου εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Μόλις πρόσφατα, η 113 ετών εκκλησία της πόλης μεταφέρθηκε στη νέα της θέση με ειδικά ρυμουλκούμενα, σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση που διήρκεσε δύο ημέρες, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να καταρρεύσει λόγω των υπόγειων εξορύξεων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, η μετεγκατάσταση της πόλης έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη το αστικό κλίμα. Η νέα Κιρούνα χτίστηκε μέσα σε μια κοιλάδα, όπου ο ψυχρός αέρας παγιδεύεται, κάνοντας τη θερμοκρασία να πέφτει έως και 10 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από ό,τι στην παλιά πόλη.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός της πόλης – με στενούς δρόμους και ψηλά κτίρια – επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς δημιουργούνται ισχυροί άνεμοι και ο ήλιος δεν φτάνει εύκολα στο έδαφος κατά τους μακρούς χειμώνες.

«Η νέα πόλη είναι μια καταραμένη ανεμοσήραγγα», είπε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος, εκφράζοντας την απογοήτευση πολλών. Η ερευνήτρια Jennie Sjöholm, που συνέταξε την έκθεση, τόνισε ότι οι αρχιτέκτονες δεν αξιοποίησαν τις γνώσεις που ήδη υπήρχαν για την πολεοδομία σε αρκτικές περιοχές.

Αντί να δώσουν προτεραιότητα στις κλιματικές ανάγκες, εστίασαν στο να προσθέσουν «αξία» στην πόλη, δημιουργώντας νέα εμπορικά κέντρα, πλατείες και ένα μοντέρνο δημαρχείο.

Παρότι το έργο θεωρείται τεχνικό και πολεοδομικό επίτευγμα, πολλοί κάτοικοι αισθάνονται ότι έχασαν την ταυτότητα και τη ζεστασιά της παλιάς τους πόλης — και τώρα, όπως λένε, «έχουν κερδίσει μόνο περισσότερο κρύο και αέρα».

