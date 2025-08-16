Φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) σε Αχαΐα και Χάλκη, με αποτέλεσμα η Τροχαία να αναγκαστεί να διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Στη Λάρισα, η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα στον αυτοκινητόδρομο και έτσι υπήρξε προσωρινή διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου, στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη.

Με εντολή Τροχαίας, οι οδηγοί κλήθηκαν νωρίτερα να επιστρέψουν πίσω και να κινηθούν μέσω Κιλελέρ από τον παλιό δρόμο Βόλου – Λάρισας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό, κάτι που προκάλεσε την ταλαιπωρία των οδηγών.

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, η φωτιά που άρχισε από χωματερή στη Χάλκη οριοθετήθηκε και η Τροχαία αποφάσισε το άνοιγμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Στην Αχαΐα, μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάρτζι Καλαβρύτων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, όπου τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Καλύτερη η εικόνα στην Ηλεία

Στην Ηλεία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν «μάχη» για να περιορίσουν μια νέα εστία φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Ελαιώνα στον Πύργο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και εναέρια μέσα, όπου επιχειρούν 3 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ελαιώνας Πύργου. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου της #12ης_ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025

Στην περιοχή ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα του 112, το οποίο κάλεσε τους κατοίκους σε Βυτιναίικα και Ελαιώνα να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη και η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βυτιναίικα και #Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025