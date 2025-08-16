Νέες λεπτομέρειες γίνονται κάθε μέρα γνωστές από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε χωρίς τη θέλησή του στο Δρομοκαΐτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του 53χρονου τραγουδιστή, ο πατέρας του δεν γνώριζε τα σχέδια των στενών συγγενικών του προσώπων που κατάφεραν μέσω εισαγγελικής εντολής να πετύχουν την εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική και όχι απλά μια ψυχιατρική εξέταση, όπως συνηθίζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Ταυτόχρονα άλλες πηγές ισχυρίζονται ότι η μητέρα του τραγουδιστή ήταν εκείνη τελικά που δεν έβαλε την υπογραφή της για να μεταφερθεί ο γιος της στο Δαφνί. Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό απο το περιβάλλον της οικογένειας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου στο σπίτι του, κάτι που η άλλη πλευρά δεν επιβεβαιώνει, ενώ κάποιοι μιλούν για μια «τρίωρη άδεια» που του δόθηκε και στη συνέχεια επέστρεψε.

Κατά της οικογένειας Μαζωνάκη έχουν στραφεί η ηθοποιός Αλεξάνδρα Παλαιόλογου και ο πρώην σύζυγός της Βαγγέλης Μητρογιάννης, τους οποίους είχε παντρέψει ο τραγουδιστής το 2011. Και οι δυο προχώρησαν σε αναρτήσεις υπέρ του τραγουδιστή στο Instagram, με τον επιχειρηματία να παίρνει πιο σκληρή δημόσια στάση καθώς ήταν εκείνος που είχε φέρει κοντά τα δύο αδέλφια μετά την πρώτη τους μεγάλη σύγκρουση που είχε γίνει για οικονομικούς λόγους την περασμένη δεκαετία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στη μητέρα του, Κλειώ, και τον πατέρα του, Μανώλη, το 2023.

Οι πληροφορίες της HuffPost επιβεβαιώνουν ότι ο δικηγόρος του έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να βγει από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική μέχρι την Τρίτη, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου Fever, Θανάσης Παπαγεωργίου, καθώς τον επόμενο μήνα ο τραγουδιστής προγραμμάτιζε να επιστρέψει στις πίστες.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η προφητική κουβέντα στην Κατερίνα Καινούργιου

«Το αν είμαι καλά είναι πάρα πολύ σχετικό. Δεν είμαι καλά, είμαι πολύ καλά, γιατί η πίστη και η πίστα με έσωσαν» είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Κατερίνα Καινούργιου τον περασμένο Ιούνιο όταν τον είχε ρωτήσει για τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, την οποία εμπιστευόταν απόλυτα μέχρι τη ρήξη τους. «Φανταστείτε στο δικό μου το μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που είναι στην αρχή, είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι ξέρετε μέχρι τώρα», απάντησε ο τραγουδιστής.