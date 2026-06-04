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Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μιλώντας για τηλεοπτικά πρόσωπα και εκπομπές της επικαιρότητας.

«Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η εκπομπή μας του χρόνου. Η συγκεκριμένη εκπομπή δημιούργησε στο κανάλι ένα γλυκό πρόβλημα. Από τις μη καθαρόαιμες ενημερωτικές εκπομπές, με βάση τα στοιχεία τηλεθέασης είναι η πιο επιτυχημένη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δημιουργεί έναν ευχάριστο πονοκέφαλο», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

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Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είπε για τη Σοφία Μουτίδου: «Δεν θα περιμένω να μιλήσω στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή, θα έρθεις εσύ, θα μου πεις “πάρε 1000 ευρώ και κάνε μου αυτή τη δουλειά”.

Θα τα πάρω, θα κάνω τη δουλειά και αφού έχει τελειώσει η δουλειά κι έχω πάρει και τα λεφτά, θα πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου η δουλειά που έκανα. Το θεωρώ άκομψο».