Με πολλές φιλοφρονήσεις και γενικόλογες δηλώσεις αισιοδοξίας από τους προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας ολοκληρώθηκε η πολυαναμενόμενη συνάντηση στην Αλάσκα. Όμως, επί του αποτελέσματος, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφέστατος, τονίζοντας ότι “δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία”, ενώ πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα ενημερώσει την Ουκρανία και τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ “γιατί εναπόκειται σε εκείνους να συμφωνήσουν”.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλησε να αφήσει αχτίδες αισιοδοξίας λέγοντας ότι “πολλά σημεία συμφωνήθηκαν και υπάρχουν λίγα που απομένουν”. Όμως, καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει λεπτομέρειες για το πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, οι New York Times επισημαίνουν ότι αναλυτές και αξιωματούχοι στη Μόσχα στέκονται στην προσπάθεια Πούτιν να εξηγήσει – για πολλοστή φορά – στον Τραμπ τις αιτίες της ρωσικής ανησυχίας για την Ουκρανία πίσω από τον πόλεμο. Κανένας δεν προεξοφλεί μετακίνηση ή υποχώρηση της ρωσικής πλευράς από αυτές τις απόψεις… Με αυτά τα δεδομένα, όλα δείχνουν ότι οι συνομιλίες παρατείνονται, με τον Πούτιν να ζητάει το επόμενο ραντεβού να γίνει με τον Τραμπ στη Μόσχα.

Στον αντίποδα, o πολύπειρος αναλυτής του CNN Φαρίντ Ζακάρια υπογραμμίζει ότι “δεν υπήρξε καταστροφικό αποτέλεσμα” στην Αλάσκα, καθώς ουδείς περίμενε ότι θα προκύψει τελική συμφωνία για την Ουκρανία σε αυτό το ραντεβού, ενώ αντίθετα υπήρχε ο φόβος να καταλήξουν οι δύο πρόεδροι σε πλήρη διαφωνία και φιάσκο.

Σημεία από την κοινή συνέντευξη Τύπου Τραμπ – Πούτιν

02:05 Τραμπ προς Πούτιν: Θα τα ξαναπούμε σύντομα – Πούτιν: Στη Μόσχα την επόμενη φορά

02:04 Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν: «Εποικοδομητική η συζήτηση, συμφωνήσαμε σε πολλά, θα δώσουμε ένα τέλος στην απώλεια ανθρώπινων ζωών»

«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση. Εγώ θα κάνω κάποια τηλεφωνήματα για να ενημερώσω για αυτήν την εποικοδομητική συνάντηση. Συμφωνήσαμε σε πολλά ζητήματα σήμερα, είχαμε μερικές διαφωνίες, ωστόσο θεωρώ ότι μπορούμε να τα επιλύσουμε και αυτά.

Κατά την διάρκεια των ετών είχαμε παραγωγικές συζητήσεις και ελπίζω το ίδιο για το μέλλον. Η ουσία είναι ότι θα δώσουμε ένα τέλος στην απώλεια ανθρώπινων ζωών», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

02:00 Πούτιν: «Αν ήταν ο Τραμπ πιο πριν δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος»

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για την κοινή εργασία που είχαμε και για τον θετικό τόνο που είχαμε στη συζήτηση, η οποία ήταν επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα. Οι σημερινές συμφωνίες θα αποτελέσουν το σημείο αφετηρίας όχι μόνο για την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και για επιχειρηματικούς λόγους.

Αναμένουμε η Ουκρανία και η Ευρώπη να μην επιχειρήσουν να σαμποτάρουν τις συνομιλίες μας. Αν ήταν ο Τραμπ πιο πριν δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος και είμαι σίγουρος για αυτό. Έχουμε αναπτύξει μια καλή συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό», πρόσθεσε ο Ρώσος Πρόεδρος.

01:58 Πούτιν προς Τραμπ: «Είχαμε εποικοδομητικές συυνομιλίες»

Χαίρομαι που σε βλέπω υγιή. Ηταν λογικό να συναντηθούμε στην Αλάσκα. Είμαστε καλοί γείτονες και η Αλάσκα αντιπροσωπεύει μέρος της κοινής ιστορίας μας.

01:56 Πούτιν: «Είχαμε καθυστερήσει πολύ, ήταν αναγκαίο να μπούμε σε διάλογο»

«Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας ήταν στο χειρότερο σημείο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ήταν αναγκαίο να μπούμε σε διάλογο. Ήταν μια συνάντηση που είχε καθυστερήσει πολύ αλλά έγινε. Γνωρίζουμε ότι ένα από τα κεντρικά ζητήματα έχουν να κάνουν με την κατάσταση στην Ουκρανία και την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος», τόνισε ο Πούτιν.

01:54 Άρχισε η κοινή συνέντευξη Τύπου ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν