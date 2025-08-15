Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε προσωπικά τον Ρώσο ομόλογό του. Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει «μήνυμα» στον Πούτιν, τονίζοντας ότι θέλει «κατάπαυση πυρός σήμερα». Συγκεκριμένα, έθεσε τον πήχη της συνάντησης δηλώνοντας πως θέλει να δει άμεσα κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, ενώ προειδοποίησε ότι θα αποχωρήσει από την Αλάσκα εάν δεν υπάρξουν σύντομα αποτελέσματα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η διμερής συνάντηση θα ξεκινούσε στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως μπορεί να διαρκέσει «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες». Ο Πούτιν πραγματοποίησε στάση στην ανατολική ρωσική πόλη Μαγκαντάν, όπου επισκέφθηκε βιομηχανική μονάδα, προήδρευσε σε τοπική κυβερνητική συνεδρίαση και συνάντησε μαθητές σε παγοδρόμιο χόκεϊ. Η πτήση του προς το Άνκορατζ διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «θα βασιστεί στην Αμερική» και εξέφρασε ελπίδα για μελλοντική τριμερή συνάντηση. Ωστόσο, αρκετοί Ουκρανοί εκφράζουν χαμηλές προσδοκίες για τη σύνοδο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εμφανίστηκε στην Αλάσκα φορώντας φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» στα κυριλλικά.

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις για την συνάντηση:

01:37 Από στιγμή σε στιγμή η κοινή συνέντευξη Τύπου

Πηγές του Κρεμλίνου αναφέρουν ότι σε λίγο θα δοθεί κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν.

01.30 Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 34,86 μονάδων (+0,08%), στις 44.946,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 87,69 μονάδων (–0,40%), στις 21.622,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,74 μονάδων (–0,29%), στις 6.449,80 μονάδες.

01.25 Κινητικότητα στην Αίθουσα Τύπου – Μαζεύονται δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία

Κινητικότητα παρατηρείται στην Αίθουσα Τύπου της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν. Άγνωστο παραμένει αν έληξε η συνάντηση ή αν θα έχουμε ενδιάμεση ενημέρωση. Πάντως εκπρόσωποι των δύο πλευρών έκαναν δοκιμές στα μικρόφωνα και ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους σε ποια κανάλια των ακουστικών τους θα ακούνε αγγλικά και ρωσικά σε μετάφραση.

01:01 Αιχμές από Ζαχάροβα για τα Δυτικά ΜΜΕ

«Τα Δυτικά ΜΜΕ βρίσκονται σε μια κατάσταση σύγχυσης, στα όρια της τρέλας. Εδώ και τρία χρόνια μιλούν για απομόνωση της Ρωσίας και σήμερα είδαν το κόκκινο χαλί που στρώθηκε στον Ρώσο Πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ στο Telegram.

00:40 Συγκέντρωση Αμερικανών πολιτών με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Ουκρανίας

Σε εξέλιξη κοντά στο κτίριο όπου γίνεται η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν υπάρχει συγκέντρωση Αμερικανών πολιτών με πανό και σημαίες της Ουκρανίας. Τα συνθήματα ζητούν δικαίωση και ασφάλεια του ουκρανικού λαού και απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τα εδάφη της Ουκρανίας.

Αυτή τη στιγμή μιλάει από τα μεγάφωνα εκπρόσωπος των συγκεντρωμένων επισημαίνοντας ότι η Αλάσκα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας προσθέτοντας ότι στην Πολιτεία τους φιλοξενούν πάρα πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους, στον ελεύθερο τόπο τους.

00:08 Ο Πούτιν αιφνιδιάστηκε με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Ο Ρώσος Πρόεδρος εμφανίστηκε μπερδεμένος έπειτα από τις απανωτές ερωτήσεις των δημοσιογράφων που παρευρέθηκαν στην ιστορική συνάντηση ανάμεσα σε εκείνον και τον Τραμπ.

Οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στην αίθουσα ρώτησαν τον Πούτιν για το εάν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, εάν θα σταματήσει να σκοτώνει αμάχους και τον λόγο για τον οποίο πρέπει ο Τραμπ να τον εμπιστευτεί.

Ο Ρώσος Πρόεδρος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση.

00:05 Παγωμάρα στο Κίεβο

Ανταποκριτής του CNN στο Κίεβο μετέδωσε τις πρώτες αντιδράσεις από την Ουκρανία. Όπως είπε: “Υπάρχει αίσθημα «παγωμάρας» για τις θερμές χειραψίες ανάμεσα στους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας και «ανησυχία» για το γεγονός ότι οι δύο Πρόεδροι που βρέθηκαν χαμογελαστοί μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο, μπορεί να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας τους”.

23:45 Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Παρόντες από την αμερικανική πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος / διαπραγματευτής Στηβ Ουίτκοφ και από ρωσικής πλευράς ο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Προέδρου Γιούρι Ουσακόφ.

23:12 Το πρώτο μήνυμα από τον Λευκό Οίκο

23:01 Τραμπ, Πούτιν και υπουργοί πήραν θέση για να αρχίσει η μεγάλη συνάντηση

22:35 Οι πρώτες εικόνες από τη συνάντηση

22:30 Ιδιωτικό τετ-α-τετ για Τραμπ και Πούτιν στη λιμουζίνα των ΗΠΑ



Ο Τραμπ και ο Πούτιν αποχώρησαν μαζί από τον διάδρομο προσγείωσης, με τον Πούτιν να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του Τραμπ. Φαινόταν να είναι μόνοι στο πίσω κάθισμα, μια εικόνα που πιθανότατα δεν θα αρέσει στους Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τη σύνοδο κορυφής, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής του NBC Nightly News, Τομ Λάμας.

Σύμφωνα με τον Κιρ Σίμονς του NBC News, ο Πούτιν μιλά αγγλικά και μπορεί να συνομιλήσει χωρίς διερμηνέα.

22:20 Βίντεο με την χειραψία ανάμεσα στους δύο ηγέτες

BREAKING: President Trump and Russian President Vladimir Putin shake hands in Anchorage, Alaska ahead of high-stakes talks. pic.twitter.com/pwnaftuxk8 — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

22:15 Δύο F-35 Lightning II πετούν πάνω από τη Joint Base Elmendorf–Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας, μετά τη συνοδεία του Ilyushin Il-96-300PU που μετέφερε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Two F-35 Lightning IIs pass over Joint Base Elmendorf–Richardson in Anchorage, Alaska, after escorting the Ilyushin Il-96-300PU carrying Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/jpymwAf8d1 Advertisement August 15, 2025

22:14 Επιβιβάστηκαν στο ίδιο αυτοκίνητο Τραμπ και Πούτιν

Μετα΄την αποβίβασή τους από τα αεροσκάφη και τις φωτογραφιές, Τραμπ και Πούτιν μπήκαν στην προεδρική λιμουζίνα των ΗΠΑ.

22: 11 Ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκρότησε τον Βλάντιμιρ Πούτιν

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη ομιλία.

22:09 Πρώτος κατέβηκε ο Τραμπ – Ακολούθησε μετά από μερικά δευτερόλεπτα ο Πούτιν

21: 56 Ξεκίνησε ο Λαβρόφ για τη συνάντηση

Έφυγε από το ξενοδοχείο ο Σεργκέι Λαβρόφ, με προορισμό τη συνάντηση.

21: 55 Δημοσιεύτηκε η πρώτη φωτογραφία από το κέντρο Τύπου όπου Τραμπ και

Πούτιν θα πραγματοποιήσουν συνέντευξη τύπου μετά το πέρας των σημερινών

συναντήσεων:

The stage is set with ‘PURSUING PEACE’ as the backdrop for the Trump-Putin joint press conference. pic.twitter.com/j4lcWogoVv — REENA BHARDWAJ (@reenabhardwaj) August 15, 2025

21: 51 Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη αποβιβαστεί από το Air Force One.



Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται εντός του αεροσκάφους με τους γερουσιαστές της Αλάσκας, Λίζα Μουρκόφσκι και Νταν Σάλιβαν, καθώς και με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Μάικ Ντάνλιβι.

21 45 Προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Πούτιν (Τερενς)

21: 32 Λευκός Οίκος: Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ρούμπιο και ο Γουίτκοφ

Ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ρούμπιο και ο Γουίτκοφ

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι τελικά τριμερής.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

21: 31 Προσγειώθηκε το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ

Προσγειώθηκε το αεροσκάφος του Αμερικανού προέδρου στην Αλάσκα.

21: 30 Το αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα

Το αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την Ουκρανία, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Δεν είναι σαφές εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβαίνει στο αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από την πόλη Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου βρισκόταν νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος.

Τι είχε συμβεί νωρίτερα

Ενα νέο βίντεο από την συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο θέτει τον πήχη της συνάντησης με τον Πούτιν λέγοντας πως θέλει να δει σήμερα μία κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία.

Μαραθώνια η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν: Κρεμλίνο – Πιθανή διάρκεια έως 7 ώρες

Το Κρεμλίνο εκτίμησε ότι η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα θα μπορούσε να διαρκέσει «τουλάχιστον έξι έως επτά ώρες» συνολικά , συμπεριλαμβανομένης της συνάντησής τους και μιας κοινής συνέντευξης Τύπου.

«Συνολικά, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι με επτά ώρες », δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση. Ο Πεσκόφ εξήγησε επίσης ότι οι ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν, πριν από ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια μια κοινή συνέντευξη Τύπου.

ΗΠΑ και Ρωσία θα συμφωνήσουν σε «ορισμένους όρους»

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα συμφωνήσουν σήμερα, 15 Αυγούστου, υπό «ορισμένους όρους». Αυτό δήλωσε στο Reuters μια πηγή κοντά στο Κρεμλίνο.

Το δημοσίευμα πιστεύει ότι ένας συμβιβασμός θα μπορούσε να είναι μια σταδιακή κατάπαυση του πυρός στους αιθέρες. Ο Πούτιν «έκανε επίσης μια προσφορά για μια πιθανή πυρηνική συμφωνία που θα μπορούσε να βοηθήσει και τους δύο να σώσουν την αξιοπιστία τους», μια νέα συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων που θα αντικαταστήσει την τελευταία υπάρχουσα συμφωνία, η οποία λήγει τον επόμενο Φεβρουάριο.

Η πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα ενδέχεται να είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμβιβασμό για την Ουκρανία. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, βετεράνος της ρωσικής διπλωματίας και μέλος της αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε την Αλάσκα, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν αποκάλυψε ποτέ εκ των προτέρων τις προθέσεις της.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της ενθαρρύνθηκαν από μια τηλεφωνική κλήση που έλαβαν την Τετάρτη, στην οποία ο Τραμπ υποστήριξε την ιδέα των εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο.

Επίσης σύμφωνα με το Reuters, o Πούτιν, του οποίου η πολεμική οικονομία δείχνει κάποια σημάδια πίεσης, χρειάζεται τον Τραμπ για να βοηθήσει τη Ρωσία να ξεφύγει από το ζουρλομανδύα των ολοένα και πιο αυστηρών δυτικών κυρώσεων, ή τουλάχιστον να μην επιβάλει στη Μόσχα περισσότερες κυρώσεις, κάτι που έχει απειλήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάτι άλλο που ξέρει ότι θέλει ο Τραμπ: μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που θα αντικαταστήσει την τελευταία που ισχύει και η οποία λήγει τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν θα διαπραγματευτεί εκ μέρους της Ουκρανίας στη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι θα αφήσει το Κίεβο να αποφασίσει αν θα εμπλακεί σε ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ είπε ότι στόχος του είναι να φέρει τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, με τυχόν ανταλλαγές εδαφών να εξεταστούν τότε.

«Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση, και πιστεύω ότι θα πάρει τη σωστή απόφαση. Όμως εγώ δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία, είμαι εδώ για να τους φέρω στο τραπέζι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, επιβαίνοντας στο Air Force One.

Οι δηλώσεις του Τραμπ αναμένεται να προσφέρουν κάποια διαβεβαίωση στην Ουκρανία, η οποία ανησυχεί ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας θα μπορούσαν να «παγώσουν» τη σύγκρουση εις βάρος της.

Ο Τραμπ είπε ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία πιθανότατα αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του Πούτιν σε τυχόν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. «Πιστεύω ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν. Προσπαθεί να στήσει το σκηνικό. Στο μυαλό του, αυτό τον βοηθά να κάνει μια καλύτερη συμφωνία. Στην πραγματικότητα τον βλάπτει, αλλά στο μυαλό του τον βοηθά να κάνει μια καλύτερη συμφωνία αν μπορούν να συνεχίσουν τους σκοτωμούς», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει η συνάντησή του με τον Πούτιν να αποφέρει αποτελέσματα, δεδομένων των διακυβευμάτων και της αδυναμίας της ρωσικής οικονομίας.

✈️ President Donald J. Trump Departs Washington, D.C., for Alaska for a Historic Summit. pic.twitter.com/eUfCC9EmQF — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

«Είναι έξυπνος άνθρωπος, το κάνει εδώ και πολύ καιρό, αλλά κι εγώ επίσης… τα πάμε καλά, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και από τις δύο πλευρές, και πιστεύω ότι κάτι θα προκύψει από αυτό», είπε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε θετικό σημάδι το γεγονός ότι ο Πούτιν φέρνει μαζί του επιχειρηματίες από τη Ρωσία, αλλά τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνουν συμφωνίες έως ότου λυθεί ο πόλεμος.

«Μου αρέσει αυτό, γιατί θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά δεν θα κάνουν δουλειές μέχρι να λυθεί ο πόλεμος», είπε.

«Έδαφος» για κάποια συμφωνία

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται εννέα ώρες μετά την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου. Η οικονομία, το εμπόριο και τα πυρηνικά είναι άλλοι δύο τομείς στους οποίους οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε κάποιες συμφωνίες.

Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι τον Αμερικανό πρόεδρο τον συνοδεύουν κορυφαίοι υπουργοί, δηλαδή ο Αντιπρόεδρος Βανς θα είναι μαζί του, o υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, o υπουργός Άμυνας, ο υπουργός Εμπορίου, ο υπουργός Οικονομικών μεταξύ άλλων.

Επίσης, από την ρωσική πλευρά συμμετέχουν υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι του τομέα της οικονομία, ο υπουργός Οικονομικών, ο υπουργός Επενδύσεων, μεταξύ άλλων.

Μια συμφωνία οικονομικού περιεχομένου, θα αποτελούσε και για τη Ρωσία και επίκληση στο επιχειρηματικό πνεύμα του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι το οποίο το προβάλλει και ο ίδιος με κάθε ευκαιρία. Απώτερος στόχος ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, και το κλίμα φαίνεται να είναι προπαρασκευαστικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι στην ουσία τώρα θα στρωθεί το τραπέζι για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Ο ίδιος είχε πει σε ορισμένες από τις τελευταίες του δηλώσεις ότι στην επόμενη Σύνοδο προφανώς και θα συμμετέχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν στο πρώτο αυτό πολύ κρίσιμο τραπέζι με τον Αμερικανό πρόεδρο θα βρεθεί σε δυτικό έδαφος πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου πριν από 3.5 χρόνια και θα δείξει ότι οι δυτικές προσπάθειες που στόχο είχαν την απομόνωσή του δεν έχουν μέχρι στιγμής φέρει μέχρι στιγμής φέρει κάποιο αποτέλεσμα, αφού θα τον δούμε όπως είναι αναμενόμενο σε χειραψία με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η ανάρτηση Τραμπ πριν αναχωρήσει για Αλάσκα: «Υψηλό διακύβευμα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε ένα μήνυμα ενόψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρκέστηκε σε δύο λέξεις με πολύ νόημα: «ΥΨΗΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ!!!» έγραψε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Σαφώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν θα είναι σημαντική.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Τραμπ στη συνάντηση. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αναχωρήσει για την Αλάσκα.

Οι δηλώσεις Τραμπ μέσα από το Air Force One πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν – «Κάτι μπορεί να προκύψει»

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Τραμπ μιλώντας μέσα από το Air Force One σε δημοσιογράφους σχετικά με την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι μπορεί να προκύψει κάποιο καλό αποτέλεσμα.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι ο Πούτιν θεωρεί πως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας «του δίνουν δύναμη». «Εγώ όμως πιστεύω ότι τον βλάπτουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Νομίζω ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν· στο μυαλό του [Πούτιν] αυτό τον βοηθά να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως τον ζημιώνει… θα το συζητήσω μαζί του αργότερα», πρόσθεσε.



Ο Τραμπ σημείωσε ότι το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων «θα συζητηθεί» στην Αλάσκα. «Πρέπει όμως να αφήσω την Ουκρανία να πάρει την απόφαση. Πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση», συμπλήρωσε σχετικά με το θέμα που έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση του Κιέβου και την ΕΕ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι είναι πιθανό να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για το Κίεβο και την Ευρώπη. Σε ερώτηση δημοσιογράφων, διευκρίνισε: «Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και με άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ».

Trump on his Russian attacks on Ukraine:



Putin thinks that helps him, it actually hurts him. pic.twitter.com/sKhmJbyxZK — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Η ομάδα αποτελείται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων:

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο

Ο Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ

Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ

Ο Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Η ρωσική αποστολή που συνοδεύει τον Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι η πενταμελής ρωσική αποστολή που συνοδεύει τον Πούτιν περιλαμβάνει:

Τον βοηθό του προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ

Τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ

Τον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ

Τον υπουργό Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ

Τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμιτρίεφ

Όσον αφορά τις σημαντικές απουσίες, σημειώνεται ότι κανένας αξιωματούχος από την Ουκρανία δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής, παρά τις εκκλήσεις του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων να δοθεί στη χώρα θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να πραγμαοτποιηθεί σύντομα μιας τριμερής συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι: “Ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος – Υπολογίζουμε στην Αμερική”

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε άμεσα στα προηγούμενα σχόλια του Τραμπ:

“Πράγματι, το διακύβευμα είναι μεγάλο. Το βασικό είναι ότι αυτή η συνάντηση πρέπει να ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ηγετών σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ρωσική πλευρά.

Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος, και τα απαραίτητα βήματα πρέπει να γίνουν από τη Ρωσία.

Υπολογίζουμε στην Αμερική. Είμαστε έτοιμοι, όπως πάντα, να εργαστούμε όσο πιο παραγωγικά γίνεται”.

I held a Staff meeting to discuss three key issues.



The front, particularly the Pokrovsk sector. We are countering the attempts of Russian forces to gain a foothold and increasing the pressure of our units on the occupier. We are succeeding. Units of the 79th and 82nd Air… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025