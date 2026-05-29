Στον Λευκό Οίκο με στενούς συνεργάτες και μάλιστα στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, στην οποία οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πλαίσιο.



Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε περίπου στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να καταλήξει σε απόφαση.

President Trump's meeting in the situation room over the Iran MOU has come to an end, an administration official tells The Post.



May 29, 2026

Κατά πληροφορίες από ανώτερο αξιωματούχο με γνώση του ζητήματος, που μίλησε ανώνυμα, η σύσκεψη του Τραμπ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων διήρκεσε περίπου δύο ώρες, αλλά ο πρόεδρος δεν κατέληξε σε απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε νέα συμφωνία με το Ιράν.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται ορισμένα θέματα, μεταξύ των οποίων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων για τους Ιρανούς, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Έτσι, ούτε η ηγεσία στην Ουάσινγκτον ούτε αυτή στην Τεχεράνη έχουν δώσει το πράσινο φως, με το Ιράν μάλιστα να «αδειάζει» νωρίτερα τον Τραμπ σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης.

Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του είχε περιγράψει το πλαίσιο των απαιτήσεων απέναντι στο Ιράν: ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, χωρίς νάρκες και «διόδια για την Τεχεράνη, αλλά και παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου για να καταστραφεί υπό την επίβλεψη της IAEA.



Το Ιράν, από την πλευρά του, απάντησε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι στο μνημόνιο, ενώ ζητά την άμεση αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 12 δισ. δολαρίων.

Τι ανέφερε η ανάρτηση του Τραμπ

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος με τα αιτήματα της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη, με τα Στενά του Ορμούζ και το εμπλουτισμένο ουράνιο να είναι τα πιο σημαντικά για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

» Όλες οι θαλάσσιες νάρκες, εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν. Έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές τέτοιες νάρκες με τα σπουδαία υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει αμέσως την απομάκρυνση ή/και την εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει – οι οποίες δεν θα είναι πολλές!

» Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά εξαιτίας του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι». Πείτε ένα ΓΕΙΑ στις συζύγους σας, στους συζύγους σας, στους γονείς και στις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο!

» Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως “πυρηνική σκόνη”, είναι θαμμένο βαθιά κάτω από τη γη, σχεδόν έχουν καταρρεύσει βουνά πάνω του, αποτέλεσμα της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών Β-2 πριν από 11 μήνες. Το υλικό αυτό θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες – οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει – σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί.

» Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας.

» Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν συμφωνηθεί.

Θα συναντηθώ τώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβω την τελική απόφαση.»