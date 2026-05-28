Σύμφωνα με τέσσερις νυν και πρώην υπαλλήλους της κυβέρνησης Τραμπ ασκήθηκαν πιέσεις στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εκτύπωση του εθνικού νομίσματος, προκειμένου να σχεδιάσει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με την εικόνα του προέδρου, κάτι που θα αποτελούσε την πρώτη εμφάνιση ενός εν ζωή προσώπου στο αμερικανικό νόμισμα εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post, ήδη από το 2025, δύο πολιτικοί διορισμένοι στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Αμερικανός θησαυροφύλακας, Μπράντον Μπιτς, και ο ανώτερος σύμβουλός του, Mάικ Μπράουν, προέτρεπαν επανειλημμένα το προσωπικό του Γραφείου Χαρακτικής και Εκτύπωσης (Bureau of Engraving and Printing) της υπηρεσίας να προετοιμάσει πρωτότυπα του χαρτονομίσματος, μία κίνηση που σύμφωνα με τους υπαλλήλους προκάλεσε ανησυχίες, καθώς ο υπάρχων ομοσπονδιακός νόμος επιτρέπει μόνο σε αποθανόντες να εμφανίζονται στα χαρτονομίσματα.

Οι υπάλληλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, φοβούμενοι αντίποινα.

🇺🇸 JUST IN: Trump officials push for a $250 bill featuring Donald Trump, per Washington Post. pic.twitter.com/rQ1SZBB6kr May 28, 2026

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Μπιτς παρέδωσε το Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στο προσωπικό του γραφείου μακέτες του χαρτονομίσματος, συμπεριλαμβανομένης μιας που απεικονίζει το πρόσωπο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο κέντρο του χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων, ανάμεσα στις υπογραφές του Προέδρου και του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με έναν από τους υπαλλήλους και τα αρχεία που εξέτασε η εφημερίδα The Washington Post.

Ο καλλιτέχνης που δήλωσε ότι σχεδίασε το πρότυπο είπε στην εφημερίδα The Post ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ σχετικά με αυτό.

Ο Βρετανός ζωγράφος Ιαν Aλεξάντερ είπε ότι ο Τραμπ ενέκρινε αλλαγές στο αρχικό του σχέδιο, όπως την προσθήκη των χρωμάτων της αμερικανικής σημαίας και ενός λογότυπου που τιμά την 250ή επέτειο από την ίδρυση της χώρας.

«Του αρέσει να με αποκαλεί τον αγαπημένο του Βρετανό καλλιτέχνη», δήλωσε ο Αλεξάντερ, πρώην αγωνιστής κολύμβησης και DJ, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως ζωγράφο πορτρέτων της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Κανένα ζωντανό πρόσωπο δεν έχει εμφανιστεί στο αμερικανικό νόμισμα από το 1866, όταν αυτό απαγορεύτηκε μετά την εμφάνιση της εικόνας ενός μεσαίου βαθμού γραφειοκράτη του Υπουργείου Οικονομικών σε ένα χαρτονόμισμα των 5 σεντ. Νομοθεσία που θα επέτρεπε στον Τραμπ να εμφανιστεί σε χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων εισήχθη στο Κογκρέσο πέρυσι για να τιμήσει την 250η επέτειο της χώρας, αλλά έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Σε δήλωση, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το τυπογραφείο «προβαίνει στον κατάλληλο προγραμματισμό και τη δέουσα επιμέλεια» σε απάντηση στην προτεινόμενη νομοθεσία.

«Σε περίπτωση που αυτή η νομοθετική εντολή υπογραφεί και γίνει νόμος, το BEP προχωρά προληπτικά στην παραγωγή ενός αναμνηστικού χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων, το οποίο θα τιμήσει δεόντως την 250ή επέτειο της μεγάλης μας χώρας», ανέφερε η δήλωση.

Η διευθύντρια του τυπογραφείου, Πατρίσια «Πάττυ» Σολιμένε, και άλλα μέλη του προσωπικού εξήγησαν επανειλημμένα στους Μπιτς και Μπράουν ότι υπήρχαν νομικά και διαδικαστικά εμπόδια για την παραγωγή του χαρτονομίσματος και ότι θα χρειαζόταν χρόνια περισσότερο από ό,τι είχαν φανταστεί, ανέφεραν οι τέσσερις υπάλληλοι.

Οι δύο πολιτικοί διορισμένοι αντέδρασαν με περιφρόνηση, ανέφεραν δύο από τους σημερινούς υπαλλήλους.

«Τους είχε πει ότι δεν έχουμε την εξουσιοδότηση να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καν συναντηθεί για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα. Συχνά χρειάζονται έξι έως οκτώ χρόνια για την παραγωγή ενός νέου χαρτονομίσματος, ειδικά ενός τόσο υψηλής αξίας», τόνισε ένας από τους υπαλλήλους.

Η διευθύντρια του γραφείου εκτύπωσης μετατέθηκε χωρίς τη θέλησή της



Η Σολιμένε δήλωσε ότι μετατέθηκε ξαφνικά από τη θέση της από τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών στις 27 Απριλίου, γράφοντας την επόμενη μέρα σε ένα email προς τους συναδέλφους της ότι αποχωρούσε με «βαριά καρδιά». Έγραψε στο αποχαιρετιστήριο email της, αντίγραφο του οποίου απέκτησε η The Post, ότι είχε μετατεθεί σε άλλη θέση στο Υπουργείο Οικονομικών και ότι η αποχώρησή της «δεν ήταν δική της επιλογή».

Πρόσθεσε ότι «ποτέ δεν θυσίασα τις αξίες ή τον χαρακτήρα μου ή του οργανισμού και πάντα έδινα προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Νομισμάτων των ΗΠΑ και στην αξία που κάθε υπάλληλος προσφέρει στην αποστολή».

Η Σολιμένε δεν διευκρίνισε στο email γιατί μετατέθηκε και δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα που ζητούσαν σχόλιο. Βετεράνος του Στρατού με 24 χρόνια υπηρεσίας, ήταν η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του γραφείου.

Ο Μπράουν, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Μπιτς, έχει από τότε οριστεί αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου. Δεν απάντησε σε μηνύματα που ζητούσαν σχόλιο.

Η δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι ο Μπιτς «ποτέ δεν ζήτησε από το προσωπικό να τυπώσει το χαρτονόμισμα πριν από την ψήφισή του από το Κογκρέσο». Η υπηρεσία αρνήθηκε να σχολιάσει τη μετακίνηση της Σολιμέν. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.