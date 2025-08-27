Ο Αύγουστος αναχωρεί κινηματογραφικά με τέσσερις νέες ταινίες και τρεις επανεκδόσεις, μεταξύ αυτών και το κλασικό νουάρ του Όττο Πρέμινγκερ «Laura».

Στις νέες αφίξεις, δύο από τους πιο σπουδαίους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς τους, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και η Ολίβια Κόλμαν, σε μία ιστορία που αρχίζει με τη φράση Για σένα, αγάπη μου, θα έκανα τα πάντα και καταλήγει με τόνους τοξικού μίσους. Ακόμη, το μετα-αποκαλυπτικό «Afterburn: Οι Κυνηγοί στο Τέλος του Κόσμου» και η ισπανική ταινία «Μάρκο: Μια Eπινοημένη Aλήθεια», που βασίζεται σε πραγματική ιστορία. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ

Ο Θίο και η Άιβι είναι ένα φαινομενικά τέλειο ζευγάρι: επιτυχημένες καριέρες, ένας αγαπημένος γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της ιδανικής τους ζωής, μια καταιγίδα πλησιάζει. Καθώς η καριέρα του Θίο καταρρέει και οι φιλοδοξίες της Άιβι απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας φουντώνει. Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Ολίβια Κόλμαν στο ριμέικ της μαύρης κωμωδίας «Ο πόλεμος των Ρόουζ» (1989), με τους Μάικλ Ντάγκλας – Καθλίν Τέρνερ, σε σκηνοθεσία Ντάνι Ντε Βίτο. Όπως και η πρώτη ταινία, το ριμέικ είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Γουόρεν Άντλερ «The War of the Roses» (1981). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέι Ρόουτς και το σενάριο ο Τόνι ΜακΝαμάρα, , υποψήφιος για Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου. Πάντως η σύγκριση με την πρώτη ταινία είναι αναπόφευκτη.

Μάρκο: Μια Eπινοημένη Aλήθεια

Η ταινία των Bάσκων δημιουργών Αϊτόρ Αρέγκι και Τζον Γκαράνιο βασίζεται σε πραγματική ιστορία: αποκαλύπτει το αδιανόητο ψέμα του Ενρίκ Μάρκο, ενός συνδικαλιστή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν ανάμεσα στους 9.000 Ισπανούς που αιχμαλωτίστηκαν σε γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης μετά τον ισπανικό εμφύλιο. O άνθρωπος αυτός, κατάφερε επί χρόνια να πείσει τα ΜΜΕ, τους επιζώντες, την κυβέρνηση, ακόμη και την ίδια την οικογένειά του, κερδίζοντας φήμη και συμπάθεια και υπηρετώντας ως πρόεδρος της ισπανικής ένωσης επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Μία μέρα όμως, ένας ιστορικός αρχίζει να σκαλίζει το παρελθόν και του κάνει μερικές δύσκολες ερωτήσεις. Στον ρόλο του Ενρίκ Μάρκο ο Εντουάρντ Φερνάντεθ, που γνωρίσαμε από την ταινία «Το 47». Συμπρωταγωνιστούν οι Ναταλί Πόθα, Χάνι Μαρτίν.

The Toxic Avenger

Όταν ένας καταπιεσμένος επιστάτης, ο Γουίνστον Γκουζ, εκτίθεται σε ένα τοξικό ατύχημα, μεταμορφώνεται σε μια νέα εξέλιξη ήρωα: στον The Toxic Avenger. Τώρα, ο Toxie πρέπει να αφήσει πίσω του το περιθώριο και να γίνει σωτήρας, αντιμετωπίζοντας αδίστακτους επικεφαλής εταιρειών και διεφθαρμένες δυνάμεις που απειλούν τον γιο του, τους φίλους του και την κοινότητά του. Ριμέικ της ταινίας του 1984 των Μάικλ Χερτζ και Λόιντ Κάουφμαν με τον Πίτερ Ντίνκλατζ στον ρόλο του Μέλβιν (aka Toxic Avenger). Η σκηνοθεσία και το σενάριο είναι του Μέικον Μπλερ, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του οποίου (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) κέρδισε το 2017 το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Σάντανς. Στο καστ επίσης, οι Κέβιν Μπέικον, Ελάιτζα Γουντ, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, Τέιλουρ Πέιτζ.

Afterburn: Οι Κυνηγοί στο Τέλος του Κόσμου

Δέκα χρόνια μετά από μια ηλιακή καταιγίδα που κατέστρεψε τον ανατολικό ημισφαίριο και βύθισε τον πλανήτη στο χάος, ο Τζέικ, πρώην δύτης και νυν κυνηγός θησαυρών, αναλαμβάνει την πιο επικίνδυνη αποστολή της ζωής του: να ανακτήσει τη χαμένη Μόνα Λίζα από μια ερειπωμένη, πολιορκημένη Γαλλία. Καθώς το ταξίδι μετατρέπεται από αποστολή ανάκτησης σε μάχη για το μέλλον της ανθρωπότητας, ο Τζέικ συνεργάζεται με τη δυναμική μαχήτρια της αντίστασης, Ντρέα και αντιμετωπίζει τον ανελέητο πολέμαρχο Βόλκοφ, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει τον πίνακα -και το μυστικό που κρύβει- ως όπλο για την εξουσία. Στον ρόλο του μυστηριώδους και εκκεντρικού βασιλιά Όγκουστ, ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον. Μετα-αποκαλυπτικό action, που βασίζεται στο ομώνυμο graphic novel, σε σκηνοθεσία Τζέι Τζέι Πέρι. Πρωταγωνιστούν οι Ντέιβ Μπαουτίστα, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Oλγκα Κιριλένκο, Κρίστοφερ Χίβιου.

Η Πέπη, η Λούσι, η Μπομ και τ’ Αλλα Κορίτσια (1980)

Η Πέπι, μια ανεξάρτητη γυναίκα, καλλιεργεί χασίς στο μπαλκόνι της. Όταν την ανακαλύπτει ένας αστυνομικός και τη βιάζει, σχεδιάζει εκδίκηση μέσω της σύζυγού του, Λούσι – μια υποταγμένη νοικοκυρά. Με τη βοήθεια της πανκ τραγουδίστριας Μπομ, η Λούσι μεταμορφώνεται σε λεσβιακό μέλος μιας δυνατής πρώιμης γυναικείας κοινότητας και το σενάριο κορυφώνεται με ένα απολαυστικό φινάλε φιλίας μεταξύ Πέπι και Μπομ. Η πρώτη ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ με πρωταγωνίστριες τις Κάρμεν Μάουρα, Έβα Σίλβα και Alaska.

Η Γεύση του Κερασιού (1997)

Η κάμερα ακολουθεί τον κύριο Μπαντί, έναν άνδρα που περιπλανιέται με το αυτοκίνητό του στους λόφους γύρω από την Τεχεράνη, αναζητώντας κάποιον να τον βοηθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι άνθρωποι που συναντά είτε φεύγουν, είτε προσπαθούν να τον μεταπείσουν, μέχρι που τελικά συναντά κάποιον που δέχεται. Η ταινία του Ιρανού Αμπάς Κιαροστάμι, ένα φιλοσοφικό ταξίδι αναστοχασμού για τη ζωή, τον θάνατο και τις μικρές χαρές που μπορούν να τα αλλάξουν όλα, απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες. Στον ρόλο του κυρίου Μπαντί ο Χομαγιούν Ερσάντι. Σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση 4K από τη Summer Classics.

Laura (1944)

Ο ντετέκτιβ Μαρκ ΜακΦέρσον ερευνά τον θάνατο της Λόρα Χαντ, μιας πανέμορφης κοπέλας που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Ανακρίνει τους υπόπτους, έναν εκκεντρικό κοσμικογράφο, τον αρραβωνιαστικό της, την πλούσια θεία της και την πιστή της οικονόμο Μπέσι. Μέσα από τις μαρτυρίες τους πλάθει στο μυαλό του τον χαρακτήρα της νεαρής γυναίκας. Το πορτρέτο που κρέμεται στο σαλόνι του σπιτιού της τον βοηθά να συνδυάσει τον χαρακτήρα με τη μορφή της και σύντομα ο αστυνομικός θα βρεθεί δέσμιος της ακαταμάχητης γοητείας της νεκρής. Μέσα μια σειρά αγχωμένες φαντασιώσεις, αγωνίζεται να ανακαλύψει ποιος θα μπορούσε να θέλει το θάνατο μιας κοπέλας που έκανε τους πάντες να την ερωτεύονται. Μια νύχτα, του συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο που θα τον κάνει να αναθεωρήσει όλα όσα έχει μάθει για την υπόθεση. Τζιν Τίρνεϊ, Ντέινα Άντριους, Κλίφτον Γουέμπ, Τζούντιθ Άντερσον, Βίνσεντ Πράις στο εξαιρετικό φιλμ νουάρ του Όττο Πρέμινγκερ, που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ.

