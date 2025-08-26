Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα κάνει την απονομή Τιμητικού Χρυσού Λέοντα στον Βέρνερ Χέρτζογκ για το σύνολο της καριέρας του, στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στην τελετή έναρξης της φετινής διοργάνωσης, το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, στη Sala Grande.

Βέρνερ Χέρτζογκ και Κλάους Κίνσκι στα γυρίσματα της ταινίας «Fitzcarraldo» (1982).

Την επόμενη μέρα, ο εμβληματικός Γερμανός σκηνοθέτης θα παρουσιάσει το τελευταίο ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Ghost Elephants», που επικεντρώνεται στην αναζήτηση ενός κοπαδιού σπάνιων ελεφάντων σε μια σχεδόν ακατοίκητη περιοχή των ορεινών περιοχών της Αγκόλας, η οποία είναι σε έκταση όσο η Αγγλία, και θα παραδώσει masterclass.

Ανακοινώνοντας την τιμητική βράβευση του Χέρτζογκ, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Βενετίας, Αλμπέρτο ​​Μπαρμπέρα, δήλωσε ότι ο πρωτοπόρος του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου «δεν έχει σταματήσει στιγμή να δοκιμάζει τα όρια της κινηματογραφικής γλώσσας, διαψεύδοντας την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Ένας λαμπρός αφηγητής ασυνήθιστων ιστοριών, ο Χέρτσογκ είναι επίσης ο τελευταίος κληρονόμος της μεγάλης παράδοσης του γερμανικού ρομαντισμού, ένας οραματιστής ουμανιστής και ένας ακούραστος εξερευνητής».

Πέραν της βράβευσης του Χέρτζογκ, ο Κόπολα -ο οποίος στις 5 Αυγούστου υπεβλήθη σε μια μη επείγουσα ιατρική επέμβαση στη Ρώμη, σχετική με καρδιακά προβλήματαθα- βρίσκεται στη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Megadoc», που ρίχνει φως στα παρασκήνια της επικής ταινίας του «Megalopolis». Για την ιστορία: Ο Κόπολα έλαβε Χρυσό Λέοντα για το σύνολο του έργου του στο 49ο Φεστιβάλ Βενετίας το 1992.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter