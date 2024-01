Βέρνερ Χέρτσογκ - Κλάους Κίνσκι: O καλύτερος εχθρός μου

Το «Herzog vs. Kinski (Together apart - O καλύτερος εχθρός μου)» που θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια, θα μεταφερθεί στην Αθήνα, περιλαμβάνει έξι ταινίες και ανοίγει με το «Αγκίρε, η μάστιγα του Θεού» (1972), που σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία τους.