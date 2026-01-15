Ο Πολ Μέσκαλ αποκάλυψε ότι θα τραγουδά ο ίδιος στις ταινίες για τους Beatles, όπου θα υποδυθεί τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Ο Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ στην πολυσυζητημένη ταινία της Κλόε Ζάο «Άμνετ», θα εμφανιστεί στις τέσσερις βιογραφικές ταινίες, σε σκηνοθεσία Σαμ Μέντες μαζί με τον Μπάρι Κίογκαν ως Σερ Ρίνγκο Σταρ, τον Χάρις Ντίκινσον ως Τζον Λένον και τον Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο Πολ Μέσκαλ επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος και πρόσθεσε: «Έχω μάθει τόσα πολλά». «Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και frontmen μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής και την ενασχόληση και την ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο».

Ο ηλικίας 29 ετών Πολ Μέσκαλ είπε επίσης ότι συνάντησε τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ δύο φορές, προσθέτοντας: «Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».

Ο ηθοποιός που έγινε διάσημος με το σίκουελ της ταινίας «Μονομάχος», δήλωσε πρόσφατα στον The Guardian ότι ενώ αισθάνεται «πολύ τυχερός» με την κινηματογραφική του καριέρα, θα ήθελε να ρίξει λίγους ρυθμούς και να χαλαρώσει το πρόγραμμα του, λέγοντας ότι του λείπει το θέατρο και ότι θα ήθελε να δώσει προτεραιότητα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Μου λείπει να βρίσκομαι στη σκηνή, οπότε ίσως θα έχω μια περίοδο που θα κάνω μόνο θέατρο για μερικά χρόνια. Έχω επίσης διαφορετικές προτεραιότητες στην προσωπική μου ζωή που θέλω να φροντίσω», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Independent