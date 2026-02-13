Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν καλεσμένος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, όπου -μεταξύ άλλων-, ρωτήθηκε για την επόμενη ταινία του, το «What Happens at Night» του Μάρτιν Σκορσέζε, όπου πρωταγωνιστεί δίπλα στη Τζένιφερ Λόρενς.

Επιβεβαίωσε ότι τα γυρίσματα ξεκινούν «σε δύο εβδομάδες», οπότε και θα συναντήσει τον Σκορσέζε στην Πράγα, όπου ο σκηνοθέτης μόλις έφτασε καθώς η ταινία είναι στο στάδιο της προπαραγωγής.

Ο Ντι Κάπριο με τους Σον Πεν και Μπενίσιο ντελ Τόρο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα

Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στο World of Reel, μεγάλη σημασία δόθηκε στο «Sinatra», το οποίο εκτός από μία βιογραφική ταινία για τη ζωή του θρυλικού τραγουδιστή και ηθοποιού Φρανκ Σινάτρα, αποτελεί και μία ακόμη συνεργασία του δημιουργικού διδύμου Ντι Κάπριο και Σκορσέζε. Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινούσαν το καλοκαίρι του 2024, προτού το σχέδιο «εκτροχιαστεί», πιθανότατα λόγω της απροθυμίας του κληροδοτήματος του Σινάτρα να εγκρίνει την ταινία.

Παρά ταύτα, και ενώ άφησε έναν βαθύ αναστεναγμό, ο ΝτιΚάπριο απάντησε για την πορεία του «Sinatra» λέγοντας: «Είναι ακόμη στα σκαριά και δεν έχουμε εγκαταλείψει το σχέδιο». Από τον τρόπο που το είπε, μπορούσε κανείς να διακρίνει μια ελαφριά απογοήτευση, ωστόσο ο ίδιος και ο Σκορσέζε πιθανότατα να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσουν τελικά το πρότζεκτ.

Ο σκηνοθέτης ήλπιζε να δημιουργήσει ένα πορτρέτο χωρίς ωραιοποιήσεις, το οποίο θα αναδεικνύει τόσο τα καλά όσο και τα τρωτά σημεία του τραγουδιστή, εστιάζοντας στον αποτυχημένο γάμο του με την Άβα Γκάρντνερ. Αυτό σημαίνει ότι η ταινία θα διαδραματιζόταν μεταξύ 1950 και 1957. Εκείνη την περίοδο, η καριέρα του Σινάτρα βρισκόταν σε παρακμή. Τελικά ξεπέρασε τις δυσκολίες, επιστρέφοντας με έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχημένη ταινία του 1953, «From Here to Eternity».

«Ορισμένα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για μια οικογένεια, και το καταλαβαίνω απόλυτα», είχε δηλώσει ο Σκορσέζε σχετικά με την δημιουργια της ταινίας. «Αλλά αν περιμένουν να το κάνω εγώ, δεν μπορούν να μείνουν πίσω ορισμένα στοιχεία. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο πολύπλοκος. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι, αλλά ο Σινάτρα λίγο παραπάνω», όπως είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από World of Reel