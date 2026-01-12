Ο εναρκτήριος μονόλογος στις Χρυσές Σφαίρες αποτελεί παραδοσιακά μια ευκαιρία για τον οικοδεσπότη να ανοίξει ένα χαλαρό «διάλογο» με τους παρευρισκόμενους και η Νίκι Γκλέιζερ δεν απογοήτευσε το κοινό της φετινής τελετής απονομής.

Στο στόχαστρο της βρέθηκαν αρκετοί από τους διάσημους ηθοποιούς που ήταν στην αίθουσα, αλλά ξεχώρισε η αναφορά της στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, καθώς η Γκλέιζερ επισήμανε την προτίμησή του να βγαίνει με γυναίκες πολύ νεότερες από τον ίδιο. Το αστείο δεν ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπο, καθώς παρόμοια σχόλια έχουν γίνει και από άλλους κωμικούς για τον ηθοποιό, αλλά παραμένει εύστοχο.

Advertisement

Advertisement

Αρχικά, αναφερόμενη στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον στην οποία ο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί, παράφρασε τον τίτλο σε «One Man Bun After Another», για να συνεχίσει κάνοντας εγκωμιαστικά σχόλια για την καριέρα του, με αναφορές στα βραβεία και τις εμβληματικές ερμηνείες του. Στη συνέχεια, όμως, ήρθε η ανατροπή, με την ατάκα να στοχεύει ξεκάθαρα τις ερωτικές του επιλογές.

«Πόσο καλός ήταν ο Λίο στο ”One Battle”; Δηλαδή, είναι τρελό. Τόσο καλός. Τι καριέρα έχεις κάνει! Αμέτρητες εμβληματικές ερμηνείες. Έχεις συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους σκηνοθέτες, έχεις κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες, ένα Όσκαρ – και το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα είναι ότι κατάφερες όλα αυτά πριν η κοπέλα σου κλείσει τα 30. Δηλαδή, είναι απίστευτο.»

Η τάση του ηθοποιού ο οποίος είναι σήμερα 51 ετών, να συνάπτει σχέσεις με πολύ νεότερες γυναίκες αποτελεί θέμα συζήτησης στην ποπ κουλτούρα εδώ και δεκαετίες, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα του Cinema Blend. Αυτό ισχύει και για τη σημερινή του σύντροφο, το μοντέλο από την Ιταλία, Βιτόρια Σερέτι, η οποία έκλεισε τα 27 τον περασμένο Ιούνιο.

Η Γκλέιζερ παραδέχτηκε στη συνέχεια ότι το συγκεκριμένο αστείο είναι κάπως χιλιοειπωμένο και προσπάθησε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι δεν βρήκε κάτι πιο πρωτότυπο, επικαλούμενη μάλιστα «σοβαρή έρευνα» που έκανε: «Λίο, συγγνώμη που έκανα αυτό το αστείο. Είναι φτηνό. Πίστεψέ με, προσπάθησα να μην το κάνω, αλλά απλώς δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για σένα, φίλε. Τίποτα. Άσε μας λίγο να σε γνωρίσουμε. Μιλάω σοβαρά. Έψαξα. Η πιο εις βάθος συνέντευξη που έχεις δώσει ποτέ ήταν στο περιοδικό Teen Beat το 1991. Το αγαπημένο σου φαγητό είναι ακόμα ”μακαρόνια, μακαρόνια και άλλα μακαρόνια”; Ψάξτε το, ισχύει.»

Σε συνέντευξη που έδωσε πέρυσι, ο Ντι Κάπριο ανέφερε ότι καταβάλλει συνειδητή προσπάθεια να «εξαφανίζεται» όσο το δυνατόν περισσότερο και να εμφανίζεται δημόσια μόνο όταν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Ως αποτέλεσμα, τα μόνα πράγματα που γνωρίζουμε γι’ αυτόν είναι η δουλειά του, η περιβαλλοντική του δράση και η προτίμησή του να βγαίνει με γυναίκες νεότερες από τον ίδιο.

Με πληροφορίες από Cinema Blend, Variety