Ο Πολ Τόμας Άντερσον σκηνοθέτης της ταινίας «Μια Μάχη μετά την Άλλη» στις Χρυσρές Σφαίρες 2026 - Φωτογραφία Reuters

Οι ταινίες «Μια Μάχη μετά την Άλλη» και «Άμνετ», απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στο Beverly Hilton Hotel στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, με οικοδέσποινα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κωμική ηθοποιό Νίκι Γκλέιζερ.

Καλύτερη Κωμική Σειρά αναδείχτηκε το «The Studio», Καλύτερη Δραματική Σειρά το «The Pitt», ενώ το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς απονεμήθηκε στο «Adolescence».

Σε αντίθεση με τα Όσκαρ -οι φετινές υποψηφιότητες των οποίων ανακοινώνονται στις 22 Ιανουαρίου-, οι Χρυσές Σφαίρες κατατάσσουν τις ταινίες ανά είδος. Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια Μάχη μετά την Άλλη» που έλαβε συνολικά τέσσερα βραβεία, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Κωμωδία ή Μιούζικαλ) και η ταινία της Κλόε Ζάο «Άμνετ», το βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Δράμα).

Το «Adolescence» συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, κερδίζοντας συνολικά τέσσερα βραβεία, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη τηλεοπτική σειρά. Τρία από αυτά ήταν ερμηνείας, στον Στίβεν Γκράχαμ, στην Έριν Ντόχερτι και στον 15χρονο πρωταγωνιστή Όουεν Κούπερ, ο οποίος με το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία.

Τίμοθι Σαλαμέ

Βάγκνερ Μόρα

Ο Τίμοθι Σαλαμέ έλαβε για το «Marty Supreme» το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου (Κωμωδία ή Μιούζικαλ) μετά από 4 χωρίς νίκη υποψηφιότητες και το Α΄ Γυναικείου Ρόλου στην ίδια κατηγορία Κωμωδία ή Μιούζικαλ, απέσπασε η Ρόουζ Μπερν, για την ερμηνεία της στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You», επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που την ήθελαν να εισέρχεται στην κούρσα των βραβείων.

Το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου (Δράμα) έλαβε ο Βάγκνερ Μόρα για την ταινία του Βραζιλιάνου Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου «The Secret Agent», που απέσπασε επίσης το Βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ το Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική ταινία απονεμήθηκε στη Τζέσι Μπάκλεϊ, που όπως φέτος δείχνει να είναι η χρονιά της.

Ο έτερος μη Αμερικανός ηθοποιός που έφυγε με βραβείο από τις φετινές Χρυσές Σφαίρες ήταν ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ για την ερμηνεία του στην ταινία «Συναισθηματική Αξία».

Τζέσι Μπάκλεϊ

Το καστ του Adolescence

Πολ Τόμας Άντερσον

Όσον αφορά τα βραβεία ερμηνείας στην τηλεόραση, ο Νόα Γουάιλ έλαβε το Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «The Pitt», η Ρία Σίχορν το Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «Pluribus», ο Σεθ Ρόγκεν το Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «The Studio» και η Τζιν Σμαρτ ξανά -για τρίτη φορά- το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά πάλι για το «Hacks». Η Μισέλ Γουίλιαμς κέρδισε την τρίτη Χρυσή Σφαίρα της για το «Dying for Sex» (Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά).

Σινεμά

Καλύτερη Ταινία (Δράμα): Hamnet

Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή μιούζικαλ): «Μια μάχη μετά την άλλη»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος (Δράμα): Βάγκνερ Μόρα, The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος (Δράμα): Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Α΄ Ανδρικός Ρόλος (Κωμωδία ή μιούζικαλ): Τίμοθι Σαλαμέ, Marty Supreme

Α΄ Γυναικείος Ρόλος (Κωμωδία ή Μιούζικαλ): Ρόουζ Μπερν, If I Had Legs I’d Kick You

Β΄ Ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκαρντ, «Συναισθηματική Αξία»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Τεγιάνα Τέιλορ, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ξενόγλωσση Ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερο Animation: KPop Demon Hunters

“My babies are upstairs watching — y'all better be off them damn phones and watching me right now.” Teyana Taylor wins the #GoldenGlobe for Best Supporting Female Actor for her role in “One Battle After Another.” pic.twitter.com/8FQY2dyfiT — New York Magazine (@NYMag) January 12, 2026

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.