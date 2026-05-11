Το «Adolescence» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στα φετινά τηλεοπτικά Βραβεία BAFTA, επισφραγίζοντας την εξαιρετική πορεία της δραματικής σειράς των Στίβεν Γκράχαμ και Τζακ Θορν.

Έχοντας συμπληρώσει πάνω από έναν χρόνο από την πρεμιέρα της στο Netflix, όπου κατέρριψε κάθε ρεκόρ και πυροδότησε διεθνείς συζητήσεις, η πρωτοποριακή μίνι σειρά γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μονοπλάνο, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση και επί βρετανικού εδάφους.

Οι τέσσερις νίκες που απέσπασε στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαΐου, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, περιλαμβάνουν το Βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Γκράχαμ -μετά από επτά υποψηφιότητες- Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Όουεν Κούπερ και Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Κριστίν Τρεμάρκο. Με τα 4 βραβεία κατέρριψε το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε τελετή απονομής των τηλεοπτικών Bafta σε ένα μόνο έτος.

Σύμφωνα με το Variety, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η σειρά είχε αποσπάσει επιπλέον δύο βραβεία στα BAFTA TV Craft.

Επίσης, ο 16ρονος Όουεν Κούπερ -που έχει ήδη αποσπάσει Emmy, Χρυσή Σφαίρα, National Television, Royal Television Society και Actor Award- είναι πλέον ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Βραβεία έλαβαν οι Στιβ Κούγκαν, Νάργκες Ρασίντι και Κάθριν Πάρκινσον. Επίσης, ο Σεθ Ρόγκεν παρέλαβε το BAFTA Καλύτερης Διεθνούς Σειράς για το «The Studio», το οποίο και αφιέρωσε στην εκλιπούσα συμπρωταγωνίστριά του, Κάθριν Ο’Χάρα.

Οι νικητές

Δραματική Σειρά: «Code of Silence» (ITV1)

Μίνι Σειρά: «Adolescence» (Netflix)

Διεθνής Σειρά: «The Studio» (Apple TV)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Narges Rashidi, «Prisoner 951» (BBC One)7

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Stephen Graham, «Adolescence»

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Steve Coogan, «How Are You? It’s Alan» (Partridge), (BBC One)

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Katherine Parkinson, «Here We Go», (BBC One)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Owen Cooper, «Adolescence»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Christine Tremarco, «Adolescence»

Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα: «Last One Laughing UK» (Prime Video)

Ερμηνεία σε Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα: Bob Mortimer, «Last One Laughing UK» (Prime Video)

Κωμωδία με Σενάριο: «Amandaland»

Ντοκιμαντέρ Ειδικής Θεματολογίας»: «Simon Schama: The Road to Auschwitz» (BBC Two)

Σειρά Ντοκιμαντέρ: «See No Evil» (Channel 4)

Αυτοτελές Ντοκιμαντέρ: Grenfell: Uncovered (Netflix)

Ριάλιτι: «The Celebrity Traitors» (BBC One)

Ενημερωτική Εκπομπή τρέχουσας επικαιρότητας: «Gaza: Doctors Under Attack» (Channel 4)

Μικρού Μήκους: «Hustle and Run» (Channel 4)

Σαπουνόπερα: EastEnders (BBC One)

Παιδικό Μη Μυθοπλαστικό Πρόγραμμα: World.War.Me (Sky Kids Investigates)

Παιδική Μυθοπλασία: Crongton (BBC iPlayer)

Αθλητική Κάλυψη:Uefa Women’s Euro 2025 (BBC One)

Ζωντανό Τηλεοπτικό Γεγονός: «VE Day 80: A Celebration to Remember» (BBC One).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, BBC