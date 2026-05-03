Ο δημιουργός του «The Crown», Πίτερ Μόργκαν φέρεται να επιστρέφει στην ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με μία νέα πρίκουελ σειρά, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Netflix ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών (680.250.000 δολαρίων).

Σύμφωνα με το Newsweek, το spin-off θα γυρίσει πίσω στον χρόνο, αρχίζοντας την αφήγηση από τον θάνατο της Βασίλισσας Βικτώριας το 1901 και φτάνοντας μέχρι τον γάμο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ με τον Πρίγκιπα Φίλιππο, το 1947.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η σειρά θα καταγράψει τη μεταμόρφωση της Βρετανίας και της βασιλικής της οικογένειας μέσα από παγκόσμιους πολέμους, οικονομικές αναταραχές και συνταγματικές κρίσεις, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για την 70χρονη βασιλεία της Ελισάβετ.

Netflix is planning a prequel to "The Crown." Here is what the upcoming series is likely to include. https://t.co/Z3hN6oaiUn May 1, 2026

Ο θάνατος της Βικτωρίας το 1901 σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής που καθόρισε το Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από 60 χρόνια και παράλληλα, την αυγή ενός αιώνα πολιτικών αλλαγών, βιομηχανικής δύναμης και παγκόσμιας επιρροής. Η βασιλεία του πρωτότοκου γιου της, Εδουάρδου Ζ΄ που ακολούθησε, παρότι σύντομη, ταυτίστηκε με μια περίοδο κοινωνικών αλλαγών, κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας και διπλωματικών επιτυχιών.

Οι Radio Times υπενθυμίζουν ότι φήμες για μία τέτοια παραγωγή είχαν κυκλοφορήσει ήδη από τον Απρίλιο του 2022, ενώ γίνονταν γυρίσματα για την τελευταία σεζόν του «The Crown» με πρωταγωνιστές την Dame Ιμέλντα Σάντον, τον Σερ Τζόναθαν Πράις και την Λέσλι Μάνβιλ.

Σε συνέντευξη του το 2024 στο The Hollywood Reporter, ο Πίτερ Μόργκαν άφησε να εννοηθεί ότι ήταν σε συζητήσεις για μια σειρά πρίκουελ. «Δεν μπορώ να φανταστώ καμία περίπτωση στην οποία θα ήθελα να προχωρήσω περαιτέρω στο παρόν, για να το θέσω έτσι, αλλά ταυτόχρονα, δεν νομίζω ότι έχω τελειώσει με το θέμα», έλεγε ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος.

Η Daily Mail επικαλείται πηγή, σύμφωνα με την οποία, «Το Netflix βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για αρκετό καιρό σχετικά με αυτή τη spin-off σειρά, αλλά πρόσφατα κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Πίτερ είχε ήδη αρχίσει να γράφει το σενάριο και το κάστινγκ αναμένεται να γίνει του χρόνου».

Με πληροφορίες από Newsweek, Radio Times