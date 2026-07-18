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Το πλοίο, με την ονομασία Draken Harald Hårfagre, χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα για να προσφέρει στους ηθοποιούς μια ρεαλιστική εμπειρία και αυθεντική αίσθηση κίνησης στη θάλασσα.

Παρά τον ιστορικό αναχρονισμό, η παραγωγή έδωσε προτεραιότητα στη φυσική υπόσταση του σκάφους, ενισχύοντας τη φιλοσοφία του σκηνοθέτη για πρακτικά μέσα.

Η χρήση του σκάφους αντανακλά τη δέσμευση της παραγωγής στη βιωματική προσέγγιση, επιτρέποντας στους συντελεστές να αλληλεπιδρούν με ένα πραγματικό αντικείμενο.

Το πλοίο παραμένει ενεργό για ταξίδια, συνεχίζοντας τη ναυτική του πορεία πέρα από τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική παραγωγή.

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Στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», ο Κρίστοφερ Νόλαν παραμένει πιστός στη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη φιλμογραφία του: όσο το δυνατόν λιγότερα ψηφιακά τεχνάσματα και όσο το δυνατόν περισσότερα ρεαλιστικά στοιχεία μπροστά στον φακό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πλοίο του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον. Δεν πρόκειται για σκηνικό ή για μια ψηφιακή δημιουργία που προστέθηκε στην επεξεργασία της ταινίας, αλλά για ένα αυθεντικό ξύλινο σκάφος, πλήρως λειτουργικό, ικανό να ταξιδεύει στη θάλασσα με πανιά και πλήρωμα.

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Σύμφωνα με το artnet, το πλοίο ονομάζεται Draken Harald Hårfagre και αποτελεί το μεγαλύτερο σύγχρονο ωκεάνιο μακρόπλοιο των Βίκινγκ που έχει κατασκευαστεί σε φυσικό μέγεθος. Κατασκευάστηκε στη Νορβηγία με τις παραδοσιακές τεχνικές των Σκανδιναβών θαλασσοπόρων και, στην ταινία, υποδύεται ένα αρχαιοελληνικό πολεμικό πλοίο.

Η επιλογή αυτή δημιουργεί έναν προφανή ιστορικό αναχρονισμό, καθώς ο κόσμος των Βίκινγκ απέχει περίπου δύο χιλιάδες χρόνια από την εποχή στην οποία τοποθετείται η «Οδύσσεια». Ωστόσο, για τον Νόλαν η ιστορική ακρίβεια δεν ήταν το ζητούμενο, καθώς αυτό που τον ενδιέφερε -και τον ενδιαφέρει πάντα- ήταν η αυθεντικότητα της εμπειρίας.

Η εμμονή του Βρετανού σκηνοθέτη με τα πραγματικά αντικείμενα είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Στις ταινίες του προτιμά πρακτικά εφέ, αληθινά σκηνικά, φυσικά τοπία και λειτουργικές κατασκευές αντί για λύσεις που βασίζονται αποκλειστικά στα ψηφιακά γραφικά. Το Draken ενσωματώνει ιδανικά αυτή τη φιλοσοφία, καθώς δεν αναπαριστά απλώς ένα πλοίο αλλά είναι πολύ περισσότερο, ένα πραγματικό πλεούμενο με βάρος, όγκο, ήχους και φυσικούς περιορισμούς. Το ξύλο του τρίζει, τα σχοινιά κινούνται, τα πανιά ανταποκρίνονται στον άνεμο και το πλήρωμα καλείται να συνεργαστεί μαζί του, όπως ακριβώς θα συνέβαινε σε ένα πραγματικό ταξίδι.

Αυτή ακριβώς την αίσθηση περιέγραψε και η Ζεντέγια, η οποία στην ταινία υποδύεται τη θεά Αθηνά. Σε βίντεο από τα γυρίσματα εξήγησε ότι για έναν ηθοποιό αποτελεί πραγματική πολυτέλεια να εργάζεται μέσα σε ένα τόσο αυθεντικό περιβάλλον. Όπως είπε, δεν χρειάζεται να προσποιείται ότι βρίσκεται πάνω σε πλοίο, γιατί βρίσκεται πραγματικά στη θάλασσα, πάνω σε ένα σκάφος.

Φέρνοντας τους Βίκινκγς στο σήμερα

Η ιστορία του Draken Harald Hårfagre ξεκινά το 2010 στη Νορβηγία. Η κατασκευή του ήταν πρωτοβουλία του επιχειρηματία στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου Σίγκουρντ Όσε, ο οποίος θέλησε να πραγματοποιήσει ένα προσωπικό του όνειρο. Το πλοίο κατασκευάστηκε από ξύλο δρυός, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο των επικαλυπτόμενων σανίδων, μια τεχνική που διατηρείται μέχρι σήμερα στη νορβηγική ναυπηγική παράδοση.

Όταν ολοκληρώθηκε, το Draken είχε μήκος μεγαλύτερο από 34 μέτρα, πλάτος περίπου 8 μέτρα, διέθετε 50 κουπιά και κατάρτι ύψους 24 μέτρων. Η καθέλκυση του έγινε το 2012 και λίγα χρόνια αργότερα, το 2016, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό υπερατλαντικό ταξίδι, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Ισλανδίας προς τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αποστολές αυτές δεν οργανώθηκαν μόνο προκειμένου να αποδείξουν τις ναυτικές δυνατότητες του σκάφους. Αποτελούσαν μέρος μιας προσέγγισης που βασίζεται στη βιωματική αρχαιολογία, σύμφωνα με την οποία η γνώση για το παρελθόν δεν αποκτάται μόνο μέσα από μουσεία και αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και μέσα από την πρακτική δοκιμή ιστορικών τεχνολογιών στις πραγματικές συνθήκες της θάλασσας, του ανέμου, της κόπωσης, του κρύου και του κινδύνου.

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Με λίγα λόγια, την ίδια εμπειρία αποπειράται να αξιοποιήσει και η «Οδύσσεια» του Νόλαν. Η παραγωγή δεν δανείζεται απλώς την εικόνα ενός εντυπωσιακού ιστορικού πλοίου, αλλά μεταφέρει στην οθόνη την αίσθηση που δημιουργεί ένα πραγματικό σκάφος όταν κινείται στη θάλασσα. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Draken, Εμάνουελ Πέρσον, όταν αντιμετωπίζεις το πλοίο ως έναν ζωντανό οργανισμό, με τον δικό του χαρακτήρα, τις δυνάμεις και τους περιορισμούς του, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο ισχυρό από ένα απλό σκηνικό ή μια διακοσμητική κατασκευή.

Ίσως εκεί να βρίσκεται και η μεγαλύτερη ειρωνεία, αλλά και η γοητεία της παραγωγής. Ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά blockbusters της εποχής επιστρέφει στη χειροτεχνία, στην παραδοσιακή ναυπηγική και στη ζωντανή ναυτική γνώση, προκειμένου να δημιουργήσει έναν πειστικό κινηματογραφικό μύθο.

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Μετά την παρουσία του στο Όσλο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της ταινίας στις 17 Ιουλίου, το Draken Harald Hårfagre θα είναι διαθέσιμο για το από τις 19 έως τις 31 Ιουλίου. Παράλληλα, έχουν ήδη προγραμματιστεί νέα ταξίδια στα σκανδιναβικά και τα βορειοατλαντικά νερά, καθώς στόχος των ανθρώπων που το διαχειρίζονται είναι να παραμείνει ενεργό στη θάλασσα και να μη μετατραπεί σε ένα στατικό μουσειακό έκθεμα.

Όσον αφορά τη νέα του ταινία, δεν είναι λίγες οι φορές που και ο ίδιος ο Νόλαν το έχει παραδεχτεί γελώντας: «Δεν χρειάζεται να καταλάβει κανείς τις ταινίες μου. Μόνο να τις αισθανθεί».

Με πληροφορίες από artnet

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