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Ο Ίντρις Έλμπα πιστεύει ότι ο Τζέιμς Μποντ δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε έναν «woke» χαρακτήρα, ενώ υποστήριξε πως ένα μέρος του κοινού δεν θα αποδεχόταν εύκολα έναν μαύρο ηθοποιό στον ρόλο του διάσημου πράκτορα 007.

Ο Βρετανός ηθοποιός, το όνομα του οποίου βρέθηκε για χρόνια στο επίκεντρο της φημολογίας σχετικά με τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ, δήλωσε στο περιοδικό GQ ότι, παρά τα σενάρια που τον ήθελαν υποψήφιο για τον ρόλο, ο ίδιος «δεν βρέθηκε ποτέ πραγματικά στην κούρσα» για να ενσαρκώσει τον θρυλικό κατάσκοπο.

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Παρόλα αυτά, παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε ιδιαίτερα κολακευμένος από το γεγονός ότι το όνομά του συνδέθηκε με έναν τόσο εμβληματικό χαρακτήρα. «Ο Μποντ γράφτηκε όπως γράφτηκε για κάποιον λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένιωσε ήταν τιμή η εμπιστοσύνη και η στήριξη του κοινού.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η επιλογή ενός μαύρου ηθοποιού για τον ρόλο του 007 δεν θα γινόταν αποδεκτή με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. «Αν μιλήσουμε ρεαλιστικά, υπάρχουν αγορές που απλώς δεν θα το αποδέχονταν. Ο Μποντ είναι ένα παγκόσμιο franchise. Δεν θα αποδεχθούν όλοι έναν μαύρο άνδρα, έναν Αφρικανό άνδρα, στον ρόλο του Μποντ. Αυτό δεν ταιριάζει με την κουλτούρα τους. Τελεία», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως ο χαρακτήρας πρέπει να παραμείνει πιστός στη φύση του. «Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός χαρακτήρας, ώστε μια μικρή δόση πραγματικότητας είναι καλή. Όμως δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε woke. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει αυθεντικός σε αυτό που είναι: μια μορφή απόδρασης από την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να προσπαθεί να ικανοποιήσει όλα τα γούστα του κόσμου. Απλώς πρέπει να παραμείνει ο Μποντ», τόνισε.

Παράλληλα, ο Έλμπα μίλησε για το νέο του ρόλο, καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία «Masters of the Universe», όπου υποδύεται τον χαρακτήρα Man-at-Arms. Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε το γεγονός ότι ο χαρακτήρας δεν έχει καμία εξωτερική ομοιότητα μαζί του, καθώς πρόκειται για έναν ήρωα κινουμένων σχεδίων της δεκαετίας του 1980 με χαρακτηριστικό κόκκινο μουστάκι.

«Αυτό κι αν είναι διαφορετική διανομή ρόλων», είπε αστειευόμενος. «Στην αρχή το σκέφτηκα λίγο. Μετά όμως είπα στον εαυτό μου: “Τι λες τώρα; Ο Man-at-Arms μπορεί να είναι οποιουδήποτε χρώματος! Έχει πράσινα πόδια, για όνομα του Θεού!”».

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Οι φήμες για τον καινούργιο Τζέιμς Μποντ

Την ίδια ώρα, η αναζήτηση για τον επόμενο ηθοποιό που θα φορέσει το κοστούμι του 007 έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. Η επίσημη διαδικασία επιλογής του νέου Τζέιμς Μποντ ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα εικασιών σχετικά με το ποιος θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Σύμφωνα με το Variety, τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται ήδη δοκιμαστικά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εξέλιξη που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους μιας μακράς περιόδου αναμονής για τους φίλους του δημοφιλούς franchise.

Από την πλευρά της, η Amazon ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Δεν σκοπεύουμε να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, ωστόσο ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους φίλους του 007 όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Έχουν περάσει ήδη πέντε χρόνια από την κυκλοφορία του «No Time To Die», της τελευταίας ταινίας στην οποία ο Ντάνιελ Κρεγκ υποδύθηκε τον διάσημο Βρετανό πράκτορα. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός από το κινηματογραφικό έπος «Dune», ενώ το σενάριο θα υπογράψει ο δημιουργός του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ.

Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται πιο έντονα για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ βρίσκονται οι Κάλουμ Τέρνερ, Χένρι Κάβιλ και Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον.

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Με πληροφορίες από BBC, Variety