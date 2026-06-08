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Μεγάλος θαυμαστής του Τζον Λε Καρέ αποδεικνύεται στην πράξη ο Χιου Λόρι. Σύμφωνα με το Deadline, ο δημοφιλής ηθοποιός αναλαμβάνει έναν ρόλο που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, στη νέα παραγωγή των BBC και MGM+, «Legacy of Spies».

Είναι η δεύτερη φορά που ο Βρετανός ηθοποιός συμμετέχει σε μεταφορά έργου του κορυφαίου συγγραφέα κατασκοπικών θρίλερ.

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Τα γυρίσματα της σειράς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την παραγωγή να κρατά προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό την ταυτότητα του χαρακτήρα που θα ενσαρκώσει ο Λόρι.

Το «Legacy of Spies» αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα τηλεοπτικά στοιχήματα των BBC και MGM+. Το σενάριο βασίζεται στο εμβληματικό βιβλίο του 1963 «The Spy Who Came in from the Cold» καθώς και στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 2017, το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως prequel και sequel τόσο της πρώτης ιστορίας όσο και του «Tinker Tailor Soldier Spy».

Ο Λόρι εντάσσεται σε ένα εξαιρετικό καστ στο οποίο συμμετέχουν οι Μάθιου Μακφάντιεν, Νταν Στίβενς, Φέλιξ Κάμερερ, καθώς και η ‘Αγκνες Ο’Κέισι στον ρόλο της Liz Gold, που είχε ενσαρκώσει ξανά στη θεατρική μεταφορά του «The Spy Who Came In From The Cold» στο West End.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός υποδύεται τον Richard Roper στην μεταφορά του «The Night Manager» από το BBC και το Prime Video. Με τον τρίτο κύκλο της σειράς να βρίσκεται ήδη στα σκαριά, ο Λόρι βρίσκεται στη σπάνια θέση να πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές μεταφορές έργων του ίδιου συγγραφέα, οι οποίες ενδέχεται να κυκλοφορήσουν την ίδια περίοδο. Συμμετέχει και στο «Tehran» του Apple TV+ όπως και στο καστ της σειράς «Dig» του Peacock, στο πλευρό της Έιμι Πόλερ.