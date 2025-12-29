Στις 12 Ιανουαρίου θα αρχίσουν τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς του Peacock, «Dig», τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε Λος Άντζελες και Ελλάδα. Πρωταγωνιστές είναι ο Χιου Λόρι («House»), η Έιμι Πόλερ, η Αντόνια Τόμας, γνωστή από τις σειρές «The Good Doctor» και «Misfits», η Τζεραλντίν Βισβανάθαν και η Φίνα Στράζα.

Βασισμένη στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα «Excavations» με το οποίο η Αμερικανίδα Κέιτ Μάιερς -η οποία έχει σπουδάσει Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια- έκανε το ντεμπούτο της, η σειρά θα επικεντρωθεί σε τέσσερις ασύμβατες μεταξύ τους γυναίκες που εργάζονται σε μια ανασκαφή στην Ελλάδα και βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικές φάσεις στη ζωή τους. «Όταν ανακαλύπτουν ένα μυστικό που ήταν θαμμένο για αιώνες και έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει την ιστορία, θα βρεθούν στο στόχαστρο μιας διεθνούς συνωμοσίας με υψηλά διακυβεύματα».

Advertisement

Advertisement

Η Tόμας θα υποδυθεί την Clare, την επικεφαλής του εργαστηρίου και του χώρου της ανασκαφής, σύμφωνα με το Deadline, μια γυναίκα που προέρχεται από ένα πλούσιο περιβάλλον και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις δύσκολες συνθήκες της ανασκαφής. Ο Χιου Λόρι υποδύεται τον Neville, έναν Βρετανό καθηγητή που αγαπάει με πάθος την αρχαιολογία και θεωρεί τον εαυτό του πηγή έμπνευσης για όλους όσοι εργάζονται κοντά του. Η Στράζα έχει τον ρόλο της άπειρης βοηθού του καθηγητή Neville ενώ η Βισβανάθαν υποδύεται την Dylan, η οποία επιστρέφει στην ανασκαφή μετά από πέντε χρόνια για να κλείσει ανοιχτούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με το People’s Book, η κορύφωση της ιστορίας βασίζεται σε ένα δελεαστικό ερώτημα που έχει τις ρίζες της στην πραγματική ιστορία: Κι αν τα αθλήματα, αυτή η απόλυτη έκφραση ανδρικής υπεροχής, είχαν θεσπιστεί από γυναίκες;

Οι Ηραίοι Αγώνες τελούνταν κατά την αρχαιότητα προς τιμή της θεάς Ήρας στην Ολυμπία, με τη συμμετοχή μόνον ανύπανδρων νεαρών γυναικών. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι τελούνταν κάθε τέταρτο έτος, την ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ θεωρείται ότι η διοργάνωση ήταν προγενέστερη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το σενάριο του πιλότου συνυπoγράφουν οι Πόλερ και Μάικλ Σουρ ενώ ως τρίτη σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός συμμετέχει η Τζέι Τζέι Φίλμπιν.