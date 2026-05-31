Ο «Ντετέκτιβ Μονκ», Τόνι Σαλούμπ, επιστρέφει στην μικρή οθόνη με την νέα σειρά του CBS, «Einstein». Ο βραβευμένος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Τζακ Αϊνστάιν, πατέρα του Λιούις Αϊνστάιν -βασικού ήρωα της ιστορίας και νόθου δισέγγονου του Άλμπερτ Αϊνστάιν– τον οποίο ενσαρκώνει ο Μάθιου Γκρέι Γκάμπλερ.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον Λιούις, έναν δημοφιλή, ευφυή, αλαζονικό, αλλά χωρίς σαφή προσανατολισμό στη ζωή, απόγονο του μεγάλου επιστήμονα, ο οποίος είναι καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Όταν οι συμπεριφορές του τον φέρνουν αντιμέτωπο με τον νόμο, αναγκάζεται να βοηθήσει μια ντετέκτιβ της τοπικής αστυνομίας στη Βοστόνη-στον ρόλο η Μελίσα Φουμέρο– να επιλύσει μία περίπλοκη υπόθεση.

Ο Σαλούμπ πρωταγωνίστησε ως ο μικροβιοφοβικός ντετέκτιβ Μονκ στις 8 σεζόν της σειράς καθώς και στην streaming ταινία «Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie», που έκανε πρεμιέρα στο Peacock το 2023. Για την εξαιρετική ερμηνεία του απέσπασε τρία Βραβεία Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά. Το τέταρτο Emmy το κέρδισε για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο στη σειρά του Prime Video, «The Marvelous Mrs. Maisel».

Τα γυρίσματα της σειράς που αποτελεί διασκευή γερμανικής παραγωγής και φέρει την υπογραφή του Άντι Μπρέκμαν, δημιουργού του ντετέκτιβ Μονκ, έχουν αρχίσει. Η πρεμιέρα αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από Deadline