Βιολί το οποίο ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν τίθεται σε δημοπρασία στις 8 Οκτωβρίου από τον βρετανικό οίκο Dominic Winter Auctioneers και αναμένεται να πωληθεί έως και 300.000 λίρες.

Κατασκευασμένο το 1894 από τον οργανοποιό Anton Zunterer στο Μόναχο, εικάζεται ότι είναι το πρώτο βιολί που αγόρασε ο Αϊνστάιν και ότι τον συνόδευε στο τέλος της εφηβείας και τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής του, την εποχή που ανέπτυσσε για πρώτη φορά τη Θεωρία της Σχετικότητας.

Φέρει στο κάτω μέρος χαραγμένη τη λέξη «Lina» (συντομογραφία του violina), όνομα με το οποίο ο κορυφαίος φυσικός του 20ού αιώνα αποκαλούσε όλα τα βιολιά -περί τα δέκα- που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Στη δημοπρασία θα τεθούν επίσης προς πώληση, μια σέλα ποδηλάτου και ένα βιβλίο φιλοσοφίας, έκδοση του 1843, τα οποία ο Αϊνστάιν είχε δώσει στον καλό του φίλο και συνάδελφο, φυσικό Μαξ φον Λάουε στα τέλη του 1932. Λίγο αργότερα, με την άνοδο του αντισημιτισμού και του ναζισμού στη Γερμανία, ο Αϊνστάιν κατέφυγε στις ΗΠΑ.

Είκοσι χρόνια μετά, ο Μαξ φον Λάουε τα δώρισε σε μια γνωστή του και θαυμάστρια του Αϊνστάιν, τη Μαργκαρέτε Χόμριχ και τώρα η δισέγγονή της τα βγάζει σε δημοπρασία.

«Βλέπω τη μουσική του Μότσαρτ ως αντανάκλαση της εσωτερικής ομορφιάς του σύμπαντος»

Εξαιρετικός βιολονίστας, λάτρης του Μότσαρτ, του Μπαχ και του Σούμπερτ, o Αϊνστάιν απολάμβανε τις δημόσιες εμφανίσεις και συμμετείχε με αξιώσεις σε κουαρτέτα εγχόρδων με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς της εποχής του. Σε συνέντευξη του το 1929, είχε αποκαλύψει, ότι εάν δεν είχε ακολουθήσει την επιστήμη θα είχε γίνει μουσικός. «Στη μουσική ζω τα όνειρα μου», είχε πει. Μάλιστα, η δεύτερη σύζυγος του Έλσα παραδέχτηκε ότι τον ερωτεύτηκε «επειδή έπαιζε τόσα όμορφα Μότσαρτ».

Δεν ήταν ωστόσο, μόνο η χαρά που του πρόσφερε η μουσική, αλλά και το γεγονός ότι τη χρησιμοποιούσε ως εργαλείο για την επίλυση δύσκολων επιστημονικών προβλημάτων. «Κάθε φορά που ένιωθε ότι είχε φτάσει σε ένα δύσκολο σημείο στη δουλειά του, αναζητούσε καταφύγιο στη μουσική, και αυτό συνήθως έλυνε όλες τις δυσκολίες του», θυμόταν ο γιος του Χανς.

Άρχισε τα μαθήματα βιολιού στην ηλικία των πέντε ετών, αλλά οι ασκήσεις ήταν τόσο επίπονες ώστε κάποια στιγμή εκσφενδόνισε μια καρέκλα στον δάσκαλό του. Ήταν οι σονάτες για βιολί του Μότσαρτ που τελικά τον τράβηξαν στην ηλικία των 13 ετών. «Η μουσική του Μότσαρτ είναι τόσο αγνή, καθαρή και όμορφη που τη βλέπω ως αντανάκλαση της εσωτερικής ομορφιάς του σύμπαντος», θα έλεγε αργότερα. Είχε μάθει επίσης πιάνο με την μητέρα του, την καταξιωμένη πιανίστα Παουλίν Κοχ. Ο Αϊνστάιν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Πρίνστον από το 1952 μέχρι το θάνατό του το 1955.

Ένα άλλο βιολί του μεγάλου επιστήμονα, το οποίο είχε λάβει ως δώρο όταν έφτασε στις ΗΠΑ το 1933, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 516.500 δολαρίων στη Νέα Υόρκη το 2018.

Με πληροφορίες από the violin channel, CBC

