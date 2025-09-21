Μια από τις λιγότερο γνωστές αυτοπροσωπογραφίες της Φρίντα Κάλο, τίθεται σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s στις 8 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να καταρρίψει ρεκόρ.

Με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 εκατομμυρίων δολαρίων, το έργο «El sueño (La cama)» -Το Όνειρο (Το Κρεβάτι), μπορεί να ξεπεράσει το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί για έργο γυναίκας καλλιτέχνη.

Advertisement

Advertisement

Το ρεκόρ κατέχει ο πίνακας της Τζόρτζια Ο΄Κιφ (1887-1986) «Jimson Weed/White Flower No. 1», ο οποίος πωλήθηκε το 2014 στην τιμή των 44,4 εκατ. δολαρίων από τον Sotheby’s.

Η υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί σε δημοπρασία για έργο της Κάλο είναι 34,9 εκατομμύρια δολάρια, το 2021 για το «Diego and I», που απεικονίζει την ίδια και τον σύζυγό της, Ντιέγκο Ριβέρα, αν και πίνακες της έχουν πωληθεί ιδιωτικά σε υψηλότερες τιμές.

Φιλοτεχνημένο το 1940, το έργο απεικονίζει τη Φρίντα να κοιμάται τυλιγμένη με κισσό σε ένα κρεβάτι που επιπλέει στα σύννεφα, ενώ στον θόλο βρίσκεται ένας σκελετός με δυναμίτη που κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια. Ο πίνακας είναι μία έκρηξη συμβολισμών, ωστόσο σύμφωνα με τον Sotheby’s, στον «ουρανό» του κρεβατιού της βρισκόταν όντως έναν σκελετός κατασκευασμένος από παπιέ μασέ.

Η Φρίντα δημιούργησε τον πίνακα σε μια ταραγμένη περίοδο: ο πρώην εραστής της, Λέον Τρότσκι, είχε μόλις δολοφονηθεί και η ίδια βρισκόταν εν μέσω διαζυγίου από τον Ντιέγκο Ριβέρα, με τον οποίο αργότερα ξαναπαντρεύτηκε.

«Δεν είναι μόνο ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Κάλο, αλλά και ένα από τα λίγα που υπάρχουν εκτός Μεξικού και δεν βρίσκονται σε συλλογή μουσείου», δήλωσε ο Τζούλιαν Ντόους, αντιπρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης του Sotheby’s Americas, ο οποίος χαρακτηρίζει τον πίνακα «μία ψυχολογική αυτοπροσωπογραφία από μια καλλιτέχνιδα στο απόγειό της». «Τα σπουδαιότερα έργα της είναι από εκείνη την περίοδο, ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και τις αρχές της δεκαετίας του 1940. Έχει περάσει μια σειρά από δοκιμασίες στην ερωτική της ζωή με τον Ντιέγκο και στην υγεία της, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται πραγματικά στο απόγειο της δύναμης της».

Advertisement

Η Κάλο απεικόνισε στον καμβά με απίθανη ενέργεια και χωρίς καμία διάθεση εξωραϊσμού τη βασανισμένη ζωή της. Άρχισε να ζωγραφίζει μετά το τροχαίο που την καθήλωσε στο κρεβάτι σε ηλικία 18 ετών και δεν σταμάτησε, παρά τις επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις στην τραυματισμένη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη της και τους γύψους που φορούσε μέχρι τον θάνατό της το 1954, σε ηλικία μόλις 47 ετών.

Ο πίνακας, που παρουσιάστηκε σε έκθεση τελευταία φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είναι το highlight της δημοπρασίας η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα σουρεαλιστών, μεταξύ των οποίων Σαλβαδόρ Νταλί, Ρενέ Μαγκρίτ, Μαξ Ερνστ και Ντοροθέα Τάνινγκ.

Το ενδιαφέρον για τους σουρεαλιστές κατέγραψε αύξηση στην αγορά της τέχνης μεταξύ 2018 και 2024. Το έργο «L’empire des lumières» του Μαγκρίτ πωλήθηκε πέρυσι έναντι 121,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό-ρεκόρ για σουρεαλιστικό έργο.

Advertisement

Μετά την έδρα του Sotheby’s στο Λονδίνο και πριν από τη δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, ο πίνακας της Φρίντα Κάλο θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι.

Με πληροφορίες από Associated Press

Advertisement