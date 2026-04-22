Σε δημοπρασία τίθενται προσωπικά αντικείμενα της Ντάιαν Κίτον, από τον οίκο Bonhams, έξι μήνες μετά τον θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. Η Κίτον έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2025, σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας το δικό της ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του Χόλιγουντ.

H συλλογή του Bonhams’s με τίτλο, «Diane Keaton: The Architecture of an Icon», η οποία θα δημοπρατηθεί σε τέσσερις ξεχωριστούς πλειστηριασμούς στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες, παρουσιάζεται ως μια «προσεκτικά επιμελημένη επιλογή έργων τέχνης, αντικειμένων εσωτερικής διακόσμησης, εμβληματικής μόδας, προσωπικών αντικειμένων και άλλων δημιουργικών στοιχείων» από τη ζωή της καταξιωμένης ηθοποιού, σκηνοθέτριας και συγγραφέα.

Advertisement

Advertisement

Πέρα από τη συμμετοχή της σε μερικές από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες ταινίες του Χόλιγουντ, όπως η τριλογία «Ο Νονός», το «Something’s Gotta Give», καθώς και σε οκτώ ταινίες του Γούντι Άλεν, η Κίτον είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα ως λάτρης της τέχνης και ως σχεδιάστρια ρούχων και ειδών για το σπίτι.

Η αδελφή της, Ντόρι Χολ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το να μιλά κανείς για εκείνη σημαίνει να μιλάς για ένστικτο, μια αλάνθαστη οπτική και δημιουργική διαίσθηση που τη συνόδευε σε δεκαετίες καλλιτεχνικής εξερεύνησης».

Σε συνεργασία με τον διεθνή σύμβουλο τέχνης The Fine Art Group, ο οίκος Bonhams οργάνωσε μια μεγάλη δημοπρασία, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 550 αντικείμενα και αποτυπώνει το πολυδιάστατο έργο και την αισθητική της. Όπως ανέφερε η επικεφαλής ιδιωτικών συλλογών του οίκου, Anna Hicks, η δημοπρασία «αντανακλά το εύρος της καριέρας της ως ηθοποιού, αλλά και τη δράση της ως σχεδιάστριας, την αισθητική της ως επιμελήτριας και το πνεύμα της ως καλλιτέχνιδας».

Ανάμεσα στα αντικείμενα ξεχωρίζει ένα χαρακτηριστικό σακάκι houndstooth από τη σειρά Ralph Lauren Purple Label, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης μόλις 200 έως 300 δολάρια. Οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολλά από τα εμβληματικά κομμάτια της καρνταρόμπας της, όπως καπέλα, γραβάτες και γυαλιά που αποτυπώνουν την ιδιαίτερη προσωπικότητά της.

Advertisement

Συγκεκριμένα, οι τρεις από τις τέσσερις δημοπρασίες θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Η πρώτη, με τίτλο «Diane Keaton: Tailored and Timeless», θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει περισσότερα από 200 σύνολα ρούχων και αξεσουάρ της.

Στις 8 Ιουνίου, ο Bonhams θα διοργανώσει στη Νέα Υόρκη διά ζώσης δημοπρασία με τίτλο «Architect of an Icon», όπου θα παρουσιαστούν 50 κορυφαία αντικείμενα. Ανάμεσά τους, μια φούστα με παγιέτες και ένας μπερές Gucci που είχε φορέσει η Κίτον στο gala του Los Angeles County Museum of Art το 2021 (εκτίμηση 2.000–3.000 δολάρια), καθώς και ένα αυθεντικό σενάριο του «Annie Hall» με παρόμοια εκτίμηση.

Θα ακολουθήσουν δύο διαδικτυακές δημοπρασίες από το Λος Άντζελες: οι «At Home with Diane» και «Chapters of an Edited Life». Η πρώτη, από 1 έως 10 Ιουνίου, θα παρουσιάσει πάνω από 150 έπιπλα και αντικείμενα από τα σπίτια της ηθοποιού, συμπεριλαμβανομένης της γνωστής βιομηχανικής κατοικίας της στο Sullivan Canyon.

Advertisement

Η τελευταία δημοπρασία, «Chapters of an Edited Life», θα διαρκέσει από 1 έως 11 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει περισσότερα από 150 έργα τέχνης, βιβλία και συλλεκτικά αντικείμενα. Ανάμεσα στα έργα της συλλογής της βρίσκονται δημιουργίες καλλιτεχνών όπως οι Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ, Εντ Ρούσα, Άνι Λίμποβιτς, ενώ η ίδια η Κίτον είχε επίσης δημιουργήσει ορισμένα έργα.

Τα αντικείμενα της δημοπρασίας θα εκτεθούν για το κοινό στο παράρτημα του Bonhams’ στο Λος Άντζελες στις 5 Μαΐου και στη Νέα Υόρκη από τις 29 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από artnet, The Guardian

Advertisement