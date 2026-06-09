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Μια… πρωτοποριακή τσάντα χειρός, κατασκευασμένη από κολλαγόνο που προέρχεται από απολιθώματα T-Rex, αναμένεται να αγγίξει αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία στο Παρίσι.

Τσάντα από… T-Rex βγαίνει στο σφυρί για $500.000

Όπως αναφέρει το Reuters, η δημιουργία αυτή παρουσιάστηκε στο μουσείο Art Zoo του Άμστερνταμ, τοποθετημένη μέσα σε κλουβί πάνω σε έναν βράχο και κάτω από το ομοίωμα του θρυλικού δεινοσαύρου, με την τιμή εκκίνησης για τη διεκδίκησή της να ξεπερνά τις 500.000 δολάρια.

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Εκπρόσωπος του Οίκου Ντρουό (Drouot), Αλεξάντρ Γκικεγιό, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο που έχει σκοπό να αναδείξει τις προοπτικές του εργαστηριακού δέρματος, είναι μια μίξη ονείρου, επιστημονικής πραγματικότητας και μεγάλης φαντασίωσης.

A handbag made with collagen derived from Tyrannosaurus rex fossils is on sale in Paris, with an estimated price of $350K-$560K pic.twitter.com/qF5C4j7aFZ June 9, 2026

«Την πρώτη φορά που την άγγιξα ένιωσα μια μοναδική αίσθηση κι αυτή είναι η έκπληξη που επιφυλάσσουμε για τον τελικό αγοραστή», προσθέτει ο δημοπράτης που αναρωτιέται ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρει στην κατοχή του μια τέτοια μοναδική στον κόσμο και εκπληκτική δημιουργία.

Τι αναφέρουν οι ειδικοί

Η Ολλανδή παλαιοντολόγος σπονδυλωτών Μέλανι Ντούρινγκ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ υποστήριξε ότι το κολλαγόνο μπορεί να παραμείνει στα οστά των δεινοσαύρων μόνο ως θραύσματα ιχνών, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναδημιουργία δέρματος από τυραννόσαυρο.

Παρόμοια ήταν η άποψη και του Τόμας Ρ. Χολτζ Τζούνιορ, παλαιοντολόγου στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, που εξήγησε ότι το κολλαγόνο στα απολιθώματα προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα.

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«Όταν κάνεις κάτι καινούργιο για πρώτη φορά, υπάρχει πάντα κριτική», απάντησε ο Μίτσελ. «Και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για αυτή την κριτική. Είναι το θεμέλιο της επιστημονικής έρευνας», εξήγησε ο παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.