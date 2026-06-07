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Φόρεμα που ανήκει στη σταρ του Χόλιγουντ Αν-Μάργκρετ, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Μπομπ Μάκι και το οποίο έχει φορέσει επίσης η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ, θα πωληθεί σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα.

Το μαύρο σατέν και μεταξωτό φόρεμα, φορέθηκε αρχικά από τη βραβευμένη ηθοποιό και χορεύτρια όταν ήταν παρουσιάστρια της 49ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ το 1977.

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Το φόρεσε ξανά η βραβευμένη τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατά τη διάρκεια του δείπνου της Άνα Γουίντουρ πριν από το Met Gala νωρίτερα φέτος, αλλά και στην πρόβα της με τη σταρ των Fleetwood Mac, Stevie Nicks, ενόψει της εκδήλωσης μόδας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ