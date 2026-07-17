Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα από τα πιο εμβληματικά κειμήλια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου άλλαξε χέρια έναντι ενός αστρονομικού ποσού. Η φανέλα που φόρεσε ο Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 στη Σουηδία, όπου η Βραζιλία κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας της, πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος ήταν τότε μόλις 17 ετών και πραγματοποιούσε την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Σουηδία σημείωσε δύο γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της «Σελεσάο» με 5-2, σε έναν αγώνα που σηματοδότησε την αρχή της σπουδαίας πορείας του και της κυριαρχίας του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Advertisement

Advertisement

Pelé's jersey from the 1958 World Cup final—where he scored twice and Brazil won their first WC—just sold at auction for $4.88M 😮🇧🇷 pic.twitter.com/X1m2awfy8r — B/R Football (@brfootball) July 16, 2026

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου, ο Πελέ χάρισε τη φανέλα στον συμπαίκτη και στενό του φίλο, Ντίντα. Το ιστορικό αυτό ενθύμιο παρέμεινε για πολλές δεκαετίες στην οικογένεια του Ντίντα, προτού περάσει στη συλλογή μουσείου και στη συνέχεια βγει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2004.

Στη φετινή δημοπρασία, η φανέλα προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με συνολικά δέκα προσφορές από πέντε διαφορετικούς πλειοδότες. Η ταυτότητα του τελικού αγοραστή δεν έγινε γνωστή.

The jersey worn by Pelé during the 1958 World Cup final sold for more than 4 million euros at auction pic.twitter.com/8nwxPw3VRK — Tiger eye 👁️ (@Tigereye_ball) July 16, 2026

Με την τελική τιμή των 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων, η φανέλα του Πελέ αποτελεί πλέον τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στον Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς η φανέλα που φορούσε στον ιστορικό προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 απέναντι στην Αγγλία πωλήθηκε έναντι 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από Reuters