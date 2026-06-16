Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης του εμβληματικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights), πρόκειται να βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s του Λονδίνου, με εκτιμώμενη αξία που μπορεί να φτάσει έως και τις 600.000 λίρες (περίπου 695.000 ευρώ).

Το συγκεκριμένο αντίτυπο καθίσταται μοναδικά σπάνιο καθώς διατηρεί ακόμη την πρωτότυπη βιβλιοδεσία του 1847, με το χαρακτηριστικό ελαφρώς ξεθωριασμένο, γκριζοπράσινο υφασμάτινο εξώφυλλο. Εκτιμάται ότι τα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης δεν ξεπεράσανε τα 250.

Advertisement

Advertisement

«Πρόκειται για έργο τέχνης. Η αξία δεν βρίσκεται στο ίδιο το κείμενο αλλά στα βιβλία ως αντικείμενα, όταν διατηρούν την αυθεντική τους βιβλιοδεσία. Είναι εξαιρετικά σπάνια», επεσήμανε ο Μαρκ Γουίλτσαϊρ, ειδικός στα σπάνια βιβλία στον οίκο Christie’s του Λονδίνου.

Όπως εξήγησε, η τελευταία φορά που εμφανίστηκε σε δημοπρασία αντίτυπο αυτής της έκδοσης ήταν το 1908, γεγονός που σημαίνει ότι κανένας εν ζωή συλλέκτης δεν είχε μέχρι σήμερα την ευκαιρία να αποκτήσει ένα τέτοιο κομμάτι. «Ιδιώτες και δημόσιες συλλογές από όλο τον κόσμο θα θελήσουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο», ανέφερε.

Φωτογραφία: Christie’s

Η ιστορία της Μπροντέ που θα συντρόφευε γενιές

Το μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» εκδόθηκε το 1847 σε δύο τόμους, συνοδευόμενο από έναν τρίτο τόμο που περιείχε το «Agnes Grey», το σαφώς πιο ήσυχο και συγκρατημένο μυθιστόρημα της αδελφής της Έμιλι, Αν Μπροντέ.

Η έκδοση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε κάπως «βιαστικά» από τον Τόμας Κότλεϊ Νιούμπι, ο οποίος επιθυμούσε να εκμεταλλευτεί την άμεση επιτυχία που είχε σημειώσει το «Τζέιν Έιρ» (Jane Eyre) της μεγαλύτερης αδελφής τους, Σάρλοτ Μπροντέ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει από ανταγωνιστικό εκδοτικό οίκο.

Τα έργα κυκλοφόρησαν αρχικά με ψευδώνυμα: Currer Bell για τη Σάρλοτ, Ellis Bell για την Έμιλι και Acton Bell για την Αν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γουίλτσαϊρ, ο Νιούμπι φρόντισε να προβληθεί κυρίως το κοινό επώνυμο «Bell», αφήνοντας να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ήταν έργο της Σάρλοτ.

Φωτογραφία: Christie’s

Παρ’ όλα αυτά, η πραγματική ταυτότητα των συγγραφέων αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον θάνατο της Έμιλι. Η Σάρλοτ, η οποία έζησε περισσότερο από όλα τα πέντε αδέλφια της, εξέδωσε το 1850 αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου, συνοδεύοντάς την από βιογραφικό σημείωμα για την εξαιρετική αδελφή της.

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πρώτη έκδοση του 1847 περιείχε πολλά τυπογραφικά λάθη, στοιχείο το οποίο σήμερα θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο για τους συλλέκτες. Ανάμεσά τους υπήρχαν ασυνήθιστες παύλες και κόμματα, καθώς και επαναλαμβανόμενα λάθη στην ορθογραφία του τίτλου, όπου το «Heights» εμφανιζόταν ως «Heghts».

Στο επίκεντρο των κριτικών από τότε έως και σήμερα

Η θυελλώδης ιστορία αγάπης, απώλειας, κοινωνικών διαφορών και της άγριας φύσης, που ενέπνευσε μουσικούς, κινηματογραφιστές και όχι μόνο, δίχασε τους κριτικούς ήδη από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της, όχι μόνο σε έντυπη μορφή αλλά και στη μεγάλη οθόνη.

Συγκεκριμένα, η ομώνυμη ταινία που έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Φεβρουάριο με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι σε σκηνοθεσία Έμεραλντ Φένελ, χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «η αιώνια ιστορία αγάπης», ενώ πολλοί παραδέχτηκαν πως «βαρέθηκαν τόσο που ανυπομονούσαν να τελειώσει».

Advertisement

Ο Γουίλτσαϊρ, έχοντας ερευνήσει τα σωζόμενα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης, εκτιμά ότι μόνο έξι παραμένουν σε δημόσιες συλλογές με την αυθεντική τους βιβλιοδεσία, ενώ μόλις τρία βρίσκονται στη Βρετανία: στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, στη Βιβλιοθήκη Μπόντλιαν της Οξφόρδης και στη Βιβλιοθήκη Μπρόδερτον στο Λιντς.

«Είναι πραγματικά ένα ορόσημο, ένα από τα πιο εμβληματικά μυθιστορήματα της αγγλικής λογοτεχνίας», σημειώνει. Το αντίτυπο ανήκει σε διαχειριστές μιας ιδιωτικής συλλογής, η οποία δεν κατονομάζεται. Παρότι τα αρχεία της βιβλιοθήκης δείχνουν ότι το βιβλίο βρισκόταν εκεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1850, ο Γουίλτσαϊρ εκτιμά ότι αγοράστηκε αμέσως μετά την έκδοσή του, το 1847, για να διαβαστεί χωρίς καθυστέρηση.

Οι τρεις τόμοι θα παρουσιαστούν σε μία έκθεση στον οίκο Christie’s του Λονδίνου, η οποία θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, πριν από τη μεγάλη δημοπρασία «The Exceptional Sale: Masterworks Across Cultures», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Advertisement

Με πληροφορίες από The Art Newspaper