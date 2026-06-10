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Μια απρόσμενη εμφάνιση πραγματοποίησε πρόσφατα η Ζεντάγια σε ένα μικρό ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο στη Βόρεια Καλιφόρνια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Challengers» επισκέφθηκε το βιβλιοπωλείο «Rakestraw Books», που βρίσκεται στο Ντάνβιλ της Καλιφόρνια, όπου πέρασε χρόνο ξεφυλλίζοντας βιβλία, συζητώντας με το προσωπικό και επιλέγοντας νέους τίτλους για τη συλλογή της.

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Την επίσκεψή της αποκάλυψαν οι υπεύθυνοι του καταστήματος μέσα από ανάρτηση στο Instagram, την οποία συνόδευσαν με μια φωτογραφία της ηθοποιού να ποζάρει στον χώρο κρατώντας δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βιβλία.

«Είχαμε πρόσφατα μια πολύ ξεχωριστή επισκέπτρια στο “Rakestraw Books”», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας: «Η Ζεντάγια πέρασε από το κατάστημά μας για να κάνει τις αγορές της και να μιλήσει μαζί μας για βιβλία. Χαρήκαμε πολύ που τη βοηθήσαμε να ανακαλύψει μερικές ενδιαφέρουσες επιλογές, αλλά και που μας πρότεινε και η ίδια ορισμένους τίτλους».

Στη φωτογραφία, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός κρατά αντίτυπα του «Dune: Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ και της «Οδύσσειας». Σύμφωνα με το Hola USA, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν ήταν τυχαίες, καθώς συνδέονται άμεσα με τις επερχόμενες κινηματογραφικές παραγωγές στις οποίες συμμετέχουν τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφός της, Τομ Χόλαντ.

Η Ζεντάγια αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο της Chani στο «Dune: Part Three», το οποίο θα αποτελέσει το φινάλε της επιτυχημένης κινηματογραφικής τριλογίας επιστημονικής φαντασίας του Ντενί Βιλνέβ. Η νέα ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune: Messiah» και προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Την ίδια περίοδο, τεράστιο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του Χόλιγουντ. Στην ταινία, η Ζεντάγια θα υποδυθεί τη θεά Αθηνά, ενώ ο Τομ Χόλαντ θα εμφανιστεί στον ρόλο του Τηλέμαχου.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 16 Ιουλίου από την Tanweer.