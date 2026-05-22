Το μυθιστόρημα «Taiwan Travelogue» (Ταϊβάν: Ημερολόγιο ταξιδιού), μια ιστορία αγάπης που παρουσιάζεται με τη μορφή ταξιδιωτικού χρονικού από την Ταϊβάν της δεκαετίας του 1930, απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker.

Το βιβλίο, της Yang Shuang-zi και σε μετάφραση της Lin King, αποτελεί το πρώτο έργο που γράφτηκε αρχικά στα μανδαρινικά και τιμήθηκε με το συγκεκριμένο λογοτεχνικό βραβείο, ενώ είναι επίσης η πρώτη φορά που Ταϊβανέζα συγγραφέας κερδίζει αυτή τη διάκριση.

Το βραβείο απονέμεται στη Βρετανία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών, το οποίο μοιράζονται εξίσου η συγγραφέας και η μεταφράστρια.

Η πλοκή τοποθετείται στο 1938, περίοδο κατά την οποία η Ταϊβάν τελούσε υπό ιαπωνική κατοχή. Μια νεαρή Ιαπωνέζα συγγραφέας ταξιδεύει στο νησί με σκοπό να γνωρίσει την τοπική ζωή και κυρίως να δοκιμάσει τις γαστρονομικές σπεσιαλιτέ της Ταϊβάν. Σταδιακά ερωτεύεται τη γυναίκα που αναλαμβάνει τη μετάφρασή της, όμως έρχεται αντιμέτωπη με το δύσκολο χάσμα ανάμεσα στον κατακτητή και τον κατακτημένο.

Η πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του βραβείου, η συγγραφέας Νατάσα Μπράουν, δήλωσε ότι το έργο «πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό διπλό κατόρθωμα: λειτουργεί ταυτόχρονα ως ερωτική ιστορία και ως μια οξυδερκής μετα-αποικιακή αφήγηση».

Αρχικά, το Διεθνές Βραβείο Booker απονεμόταν σε συγγραφείς για το σύνολο του έργου τους, όμως από το 2016 απονέμεται σε ένα μόνο βιβλίο που έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και έχει εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Στη φετινή βραχεία λίστα περιλαμβάνονταν επίσης τα έργα «The Director» του Ντάνιελ Κέλμαν, «The Witch» της Μαρί Ντιαγιέ, «On Earth As It Is Beneath» της Άνα Πάουλα Μάια και «The Nights Are Quiet in Tehran» της Σίντα Μπαζιάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Yang δραστηριοποιείται επίσης στη συγγραφή manga και σεναρίων για βιντεοπαιχνίδια. Σε πρόσφατη συνέντευξή της ανέφερε ότι εμπνεύστηκε το μυθιστόρημα από την επιθυμία της να εξερευνήσει τη σύνθετη σχέση της Ταϊβάν με την ιαπωνική αποικιοκρατία, την οποία περιέγραψε ως «ένα αντιφατικό μείγμα αποστροφής και νοσταλγίας».

Με χιούμορ σημείωσε ότι η έρευνα γύρω από τα βασικά θέματα του βιβλίου -τα ταξίδια και το φαγητό-, «άλλαξε τη ζωή μου με δύο τρόπους: μειώθηκαν οι οικονομίες μου και αυξήθηκε το βάρος μου». Πριν από την τελετή απονομής της Τρίτης 19 Μαίου, που πραγματοποιήθηκε στην Tate Modern του Λονδίνου, το «Taiwan Travelogue» θεωρούνταν ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βιβλία της φετινής διοργάνωσης.

Το έργο είχε κυκλοφορήσει αρχικά στα μανδαρινικά το 2020 και είχε κερδίσει το βραβείο Golden Tripod Awards, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές διακρίσεις της Ταϊβάν. Ωστόσο, δεν κυκλοφορεί στην Κίνα, η οποία θεωρεί την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν, τμήμα της επικράτειάς της. Η αγγλική μετάφραση, που εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2024, τιμήθηκε επίσης με το National Book Award στην κατηγορία της μεταφρασμένης λογοτεχνίας.

Όταν ακούστηκε το όνομα της, η Yang ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας σημειώσεις που δυσκολευόταν να ξεδιπλώσει, καθώς τα χέρια της ήταν γεμάτα γλυκά. Στη συνέχεια εκφώνησε έναν συγκινητικό λόγο για τη σημασία της λογοτεχνίας και τον ρόλο της στην Ταϊβάν, με τη Lin King να μεταφράζει.

«Η λογοτεχνία ποτέ δεν εγκατέλειψε το πεδίο ούτε παραιτήθηκε από τον διάλογο μεταξύ των ανθρώπων», δήλωσε η Yang. «Οι αναζητήσεις της λογοτεχνίας της Ταϊβάν εδώ και έναν αιώνα είναι στην πραγματικότητα η εκατονταετής αναζήτηση των ανθρώπων της Ταϊβάν για ελευθερία και ισότητα».

Με πληροφορίες από The Guardian

