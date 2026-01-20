Με αφορμή τη συμπλήρωση 125 ετών από τον θάνατο του Όσκαρ Ουάιλντ, ο οίκος δημοπρασιών Bonhams διοργανώνει πώληση αντικειμένων, επιστολών και χειρογράφων τα οποία σχετίζονται με τον διάσημο Ιρλανδό μυθιστοριογράφο, ποιητή και θεατρικό συγγραφέα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του artnet, τα αντικείμενα προέρχονται από την προσωπική συλλογή του Τζέρεμι Μέισον, η οποία αποτελείται από πεντακόσια και πλέον έργα του Ουάιλντ. «Δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με τον Ουάιλντ», είχε πει ο Μέισον σε ένα βίντεο, «που να μην είναι απίστευτα γοητευτικό αν το κοιτάξει κανείς με το πέρασμα του χρόνου».

Στη δημοπρασία, περιλαμβάνονται φωτογραφικά πορτραίτα του ίδιου τα οποία έχει επιμεληθεί στο στούντιο του στη Νέα Υόρκη, ο σπουδαίος φωτογράφος, Ναπολέον Σαρόνι, το 1882. Σε μορφή cabinet card, τα πορτρέτα του Σαρόνι δείχνουν τον Ουάιλντ να ποζάρει μπροστά από ένα περίτεχνο φόντο. Σύμφωνα με τον Μέισον, ο τότε άγνωστος Ουάιλντ πρέπει να φαινόταν στον φωτογράφο σαν το πιο «εξωτικό πλάσμα», με αποτέλεσμα ο Σάρονι να παραχωρήσει δωρεάν τη φωτογράφιση. Κάθε κάρτα έχει εκτιμώμενη αξία από 3.000 έως 5.000 (περίπου 3.500 έως 5.500 ευρώ).

Επίσης, ξεχωρίζουν επιστολές του Όσκαρ Ουάιλντ οι οποίες αναδεικνύουν το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Μία εξ αυτών, του 1895, απευθύνεται προς την κριτικό Άντα Λέβερσον, η οποία είχε επαινέσει το έργο «The Importance of Being Earnest» (Η σημασία να είναι κανείς σοβαρός). Σε αυτήν, ο Ουάιλντ την αποκαλεί «Σφίγγα» και εκφράζει τον θαυμασμό του γράφοντας: «Είσαι ανώτερη από κάθε κριτική».

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημοπρασία κατέχουν, ωστόσο, αρκετοί τόμοι του Ουάιλντ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα αντίτυπο του 1891 του κλασικού του έργου, «The Picture of Dorian Gray» (Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι), υπογεγραμμένο από τον ίδιο, με εκτίμηση από 12.000 έως 18.000 λίρες (13.800 με 20.700 ευρώ περίπου).

Ακόμη, μια χειρόγραφη σελίδα από το δοκίμιο «On the Role of the Artist», που συνοδεύεται από επιστολή του Αντρέ Ζιντ με την οποία δωρίζει το έγγραφο σε φίλο -εκτίμηση μεταξύ 15.000 με 25.000 λίρες (17.250 εώς 28.750 ευρώ). Στο ίδιο εύρος τιμής κυμαίνεται και μια πρώτη έκδοση του «Salome» (Σαλώμη), υπογεγραμμένη στα γαλλικά από τον Ουάιλντ προς τον ποιητή Στιούαρτ Μέριλ.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει ακόμη αντικείμενα από τα τελευταία, δύσκολα χρόνια της ζωής του Ουάιλντ. Ένα από αυτά είναι και μια υπογεγραμμένη έκδοση του 1898 του «The Ballad of Reading Gaol» (Η Μπαλάντα της φυλακής του Ρήντιγκ), του συγκλονιστικού ποιήματος που αποτυπώνει τα χρόνια της φυλάκισής του και εκτιμάται μεταξύ 10.000 και 15.000 λιρών (από 11.500 έως 17.250 ευρώ περίπου).

«Ο Όσκαρ Ουάιλντ υπήρξε μια εξαιρετική και σπουδαία προσωπικότητα. Το έργο και η ζωή του διατηρούν μια διαχρονική γοητεία, από τη θεατρική σκηνή έως τη μεγάλη οθόνη», δήλωσε ο Μάθιου Χέιλι, επικεφαλής του τμήματος σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων του οίκου Bonhams.

Η δημοπρασία με τα προσωπικά αντικείμενα του Όσκαρ Ουάιλντ θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από artnet

