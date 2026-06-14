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Μία νέα αποκατεστημένη έκδοση της ταινίας «White Nights» (Λευκές Νύχτες) του Λουκίνο Βισκόντι, πρόκειται να προβληθεί στο Film Forum της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το IndieWire.

H πέμπτη κατά σειρά ταινία του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη -η οποία κυκλοφόρησε το 1957-, αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά ενός από τα πιο διάσημα μυθιστορήματα στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το οποίο δεν είναι άλλο από το ομώνυμο διήγημα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι.

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Ο Βισκόντι καταφέρνει να συνδυάσει με ευρηματικό τρόπο, το «παγωμένο» σκηνικό της Αγίας Πετρούπολης με τη μεσογειακή πόλη Λιβόρνο της Τοσκάνης, μια επιλογή που, όπως σημειώνεται, προσδίδει μια περισσότερο ποιητική διάσταση στη ρομαντική μελαγχολία και την εσωτερική ανησυχία των ηρώων.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, στα πρώτα βήματα της καριέρας του, λίγα χρόνια πριν από τις ταινίες που τον ανέβασαν στο βάθρο του ιταλικού κινηματογράφου και του ρεύματος του νεορεαλισμού, όπως το «La Dolce Vita» και το «8½» του Φεντερίκο Φελίνι, αλλά και το «La Notte» του Μικελάντζελο Αντονιόνι.

Στο πλευρό του είναι η ελβετίδα ηθοποιός Μαρία Σελ, ήδη καταξιωμένη ως μία από τις σημαντικότερες σταρ του γερμανόφωνου κινηματογράφου. Έναν χρόνο αργότερα, θα συμμετείχε επίσης σε ακόμη μία κινηματογραφική μεταφορά έργου του Ντοστογιέφσκι, στο φιλμ «The Brothers Karamazov» (Αδελφοί Καραμάζοφ) του Ρίτσαρντ Μπρουκς.

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας, «ο Μαστρογιάνι υποδύεται έναν μοναχικό άνδρα που έχει μετακομίσει σε μια πόλη και η Μαρία Σελ μια ευαίσθητη νεαρή γυναίκα, στοιχειωμένη από μια υπόσχεση αγάπης του παρελθόντος. Οι δύο τους συναντιούνται τυχαία σε μια γέφυρα πάνω από ένα κανάλι και ξεκινούν μια πολυδιάστατη σχέση, η οποία σύντομα εξελίσσεται σε ένα πολύπλοκο κράμα από συναισθήματα, προσδοκίες και αυταπάτες».

Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε στούντιο, στα ιστορικά Cinecittà Studios έξω από τη Ρώμη, εκεί όπου λίγα χρόνια αργότερα ο Φεντερίκο Φελίνι θα γύριζε έργα όπως το «La Dolce Vita» και το «Casanova».

Το αριστούργημα του Βισκόντι απέσπασε το Ασημένιο Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας και συμπεριλήφθηκε από το «Cahiers du Cinéma» (κινηματογραφικό περιοδικό της εποχής) στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, αμέσως μετά από το «Touch of Evil» και το «The Seventh Seal».

Μπορεί η νέα αποκατεστημένη 4K έκδοση του «White Nights» να είναι διαθέσιμη στις 24 Ιουλίου μόνο στο Film Forum της Νέας Υόρκης, ωστόσο, δεν παύει αυτή να είναι μία μοναδική υπενθύμιση για να επισκεφθούμε και φέτος τα θερινά σινεμά και να απολαύσουμε κλασικά αριστουργήματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Με πληροφορίες από IndieWire