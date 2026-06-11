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Το πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «The Social Network» σε σενάριο και σκηνοθεσία και πάλι του Άαρον Σόρκιν δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures. Το «The Social Reckoning», όπως είναι ο τίτλος, δεν αποτελεί «άμεσο σίκουελ», ωστόσο επιστρέφει στον κόσμο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ και σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις του Facebook.

Το σενάριο βασίζεται στην αποκαλυπτική έρευνα της Wall Street Journal, γνωστή ως «The Facebook Files» που είδε το φως της δημοσιότητας το 2021.

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Αφηγείται την αληθινή ιστορία της πρώην μηχανικού του Facebook -και whistleblower- Φράνσις Χόγκεν και του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Τζεφ Χόργουιτς, οι οποίοι έφεραν στο φως εσωτερικές έρευνες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εταιρείας, συνεπώς και στην «αποκάλυψη των πιο καλά κρυμμένων μυστικών του κοινωνικού δικτύου», όπως οι αρνητικές επιπτώσεις του Facebook στους εφήβους, καθώς και ο ρόλος της πλατφόρμας στη διάδοση παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που συνδέεται με πολιτική βία.

Τον ιδρυτή του Facebook θα υποδυθεί ο Τζέρεμι Στρονγκ του «Succession» παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τζέσι Αιζενμπεργκ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην πρώτη ταινία του 2010.

Ο Στρονγκ τον περασμένο Οκτώβριο είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του δηλώνοντας, «Είναι ένα από τα σπουδαιότερα σενάρια που έχω διαβάσει ποτέ. Μιλάει για την εποχή μας και αγγίζει τις πιο ευαίσθητες και επικίνδυνες χορδές όλων όσων συμβαίνουν στον κόσμο μας».

Μαζί του οι Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι ‘Αλεν Γουάιτ, Γούνμι Μοσάκου, Μπέτι Γκίλπιν.

«Δεν υπάρχει πτυχή της ζωής που να μην έχει αγγίξει ο αλγόριθμος του Facebook»

«Είναι μια πραγματική ιστορία Δαβίδ και Γολιάθ», είχε δηλώσει ο Άαρον Σόρκιν για το φιλμ. Όταν το τρέιλερ παρουσιάστηκε στο φετινό CinemaCon, το ετήσιο συνέδριο των ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών, ο Σόρκιν είχε εξηγήσει για ποιόν λόγο αισθάνθηκε την ανάγκη να επιστρέψει στην ιστορία. «Δεν υπάρχει πτυχή της ζωής που να μην έχει αγγίξει ο αλγόριθμος του Facebook και η επιρροή του έχει διαμορφώσει τα πάντα. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να ειπωθούν περισσότερα».

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Το «The Social Network» σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, με πάνω από 224 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και κερδίζοντας τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Σόρκιν.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου, ενώ θεωρείται πιθανό να κάνει πρεμιέρα νωρίτερα σε κάποιο από τα φθινοπωρινά κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Με πληροφορίες από Variety

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