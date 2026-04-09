Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε ότι τα Meta Superintelligence Labs πέτυχαν τον πρώτο τους σημαντικό στόχο: τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Muse. Το πρώτο μοντέλο αυτής της σειράς, το Spark, είναι ήδη διαθέσιμο στο κοινό.

Μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, ο Ζούκερμπεργκ εξήγησε ότι το Muse Spark τροφοδοτεί τη νέα, αναβαθμισμένη έκδοση του Meta AI, στην οποία οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση είτε μέσω της ιστοσελίδας meta.ai είτε από την αντίστοιχη εφαρμογή.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Meta χαρακτήρισε το Muse Spark ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης, αλλά και ως το πρώτο απτό αποτέλεσμα μιας ριζικής αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Spark έχει σχεδιαστεί με στόχο να αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε εφαρμογές καθημερινής χρήσης, όπως η οπτική κατανόηση, η υγεία, οι αγορές και το περιεχόμενο κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, ο Ζούκερμπεργκ τόνισε ότι η εταιρεία στρέφεται προς την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων συστημάτων, τα οποία δεν θα περιορίζονται απλώς στην απάντηση ερωτήσεων, αλλά θα λειτουργούν ως «agents», δηλαδή θα μπορούν να εκτελούν ενέργειες για λογαριασμό του χρήστη.

Τα μελλοντικά μοντέλα της σειράς Muse αναμένεται να περιλαμβάνουν και εκδόσεις ανοιχτού κώδικα. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελεί την πρώτη δημόσια παρουσίαση ενός εγχειρήματος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη από το περασμένο καλοκαίρι. Ήδη από τον Ιούλιο του 2025, ο Ζούκερμπεργκ είχε παρουσιάσει το όραμά του για την «προσωπική υπερνοημοσύνη», περιγράφοντας μια τεχνητή νοημοσύνη που θα βοηθά τους ανθρώπους να επιδιώκουν τους δικούς τους στόχους, αντί να λειτουργεί υπό έναν συγκεντρωτικό, «από πάνω προς τα κάτω» έλεγχο.

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, η Meta προχώρησε σε μια ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική προσλήψεων, προσελκύοντας προσωπικά περισσότερους από 50 ερευνητές από ανταγωνιστικές εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google. Παράλληλα, ανέθεσε την ηγεσία της νέας ομάδας υπερνοημοσύνης στον Alexandr Wang, πρώην επικεφαλής της Scale AI.

Ωστόσο, στη συνέχεια η εταιρεία προχώρησε σε «πάγωμα» των προσλήψεων, επικαλούμενη λόγους προγραμματισμού του προϋπολογισμού, και αναδιοργάνωσε τη δομή της ομάδας σε τέσσερις μικρότερες μονάδες που επικεντρώνονται αντίστοιχα στην έρευνα, την ανάπτυξη υπερνοημοσύνης, τα προϊόντα και τις υποδομές.

Ο Ζούκερμπεργκ αιτιολόγησε αυτή τη στρατηγική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι οι σημαντικές καινοτομίες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης προκύπτουν πιο αποτελεσματικά μέσα από μικρές, ευέλικτες ομάδες με ολοκληρωμένη εικόνα, παρά από μεγάλους και πολύπλοκους οργανισμούς.

Οι συνεχείς αυτές αλλαγές προκάλεσαν αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η αγορά εμφανίζεται ήδη επιφυλακτική ως προς τη βιωσιμότητα της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, μελέτη του MIT που δημοσιεύθηκε εκείνη την περίοδο έδειξε ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν AI δεν αποκομίζει ουσιαστικά οικονομικά οφέλη.

Στο αρχικό του μανιφέστο, ο Ζούκερμπεργκ είχε διαχωρίσει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία της Meta από εκείνη άλλων εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα εργαστήρια επιδιώκουν να συγκεντρώσουν την υπερνοημοσύνη και να τη διαθέτουν στην κοινωνία ως μια μορφή κοινωφελούς υπηρεσίας. Αντίθετα, η Meta υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση.

Στην πρόσφατη ανακοίνωση για το Muse Spark, επανέλαβε ότι βασικός στόχος είναι «να τεθεί η προσωπική υπερνοημοσύνη στα χέρια όλων», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ενδυνάμωση των ατόμων -και όχι η συγκέντρωση της νοημοσύνης-, αποτελεί τον παράγοντα που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα προς τα εμπρός.

Το Muse αποτελεί το πρώτο απτό αποτέλεσμα επενδύσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Meta στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επένδυσε 72 δισ. δολάρια το 2025, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι οι σχετικές δαπάνες θα φτάσουν έως και τα 135 δισ. δολάρια.

Με πληροφορίες από mashable.com

