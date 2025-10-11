ην τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 79 ετών η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον. Η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι η Κίτον πέθανε στην Καλιφόρνια, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Νταϊάν Κίτον έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία του 1970, μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της ως Κέι Άνταμς στην τριλογία του «Νονού», καθώς και από τις συνεργασίες της με τον Γούντι Άλεν. Το 1977 τιμήθηκε με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Annie Hall, ερμηνεία που καθιέρωσε το μοναδικό στιλ και τη χαρακτηριστική της προσωπικότητα.

Η μακρά και επιτυχημένη καριέρα της περιλαμβάνει συμμετοχές σε ταινίες όπως The First Wives Club, Something’s Gotta Give, καθώς και τη σειρά ταινιών Book Club. Συνεργάστηκε πολλές φορές με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγιερς, δημιουργώντας μερικές από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές κομεντί των τελευταίων δεκαετιών.

Η Κίτον γεννήθηκε το 1946 στο Λος Άντζελες με το όνομα Νταϊάν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της, νοικοκυρά, είχε καλλιτεχνική φύση.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη βαθιά επιρροή της μητέρας της στη ζωή και στην καριέρα της. «Στο βάθος της καρδιάς της, μάλλον ήθελε να γίνει κάποια μορφή καλλιτέχνιδας», είχε πει στο People το 2004. «Τραγουδούσε, έπαιζε πιάνο, ήταν όμορφη. Ήταν η υποστηρίκτριά μου».