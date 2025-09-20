Πορτραίτο του Πάμπλο Πικάσο που απεικονίζει την ερωμένη του, Ντόρα Μαάρ, το οποίο παρέμεινε επί οκτώ δεκαετίες στην κατοχή της οικογένειας που το αγόρασε το 1944, τίθεται σε δημοπρασία. Η ύπαρξή του έργου ήταν γνωστή μόνο από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που είχε τραβήξει ο Ούγγρο-Γάλλος καλλιτέχνης Brassaï στο διάσημο ατελιέ του Πικάσο στο Παρίσι, λίγο πριν από την πώληση του και περιλαμβανόταν στον συλλογικό κατάλογο του Christian Zervos.

Ο πίνακας «Buste de femme au chapeau à fleurs», φιλοτεχνήθηκε στο Παρίσι το 1943 κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Θα προσφερθεί από τον οίκο δημοπρασιών Lucien Paris με την αξία του να εκτιμάται περίπου στα 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Advertisement

Advertisement

«Δεν αποτελεί μόνο ορόσημο στην ιστορία της τέχνης, αλλά και στην προσωπική ζωή του Πικάσο», δήλωσε ο οίκος δημοπρασιών Christophe Lucien στoν Guardian. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πορτραίτο της Ντόρα Μαάρ, γεμάτο συναίσθημα. Η ανακάλυψή του αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή για εμάς», προσθέσε ο οίκος.

Το σπουδαίο αλλά πολύπλοκο κεφάλαιο «Ντόρα Μάαρ» στην ζωή του Πικάσο

Η Ντόρα συναντά τον Πάμπλο Πικάσο το 1935 στα γυρίσματα της ταινίας του Ζαν Ρενουάρ «Το έγκλημα του κυρίου Λανζ» (ενώ τραβούσε φωτογραφίες), γοητεύεται από τον ήδη καταξιωμένο ζωγράφο, αλλά τυπικά η γνωριμία έρχεται λίγες ημέρες αργότερα μέσω του κοινού τους φίλου, ποιητή Πολ Ελιάρ.

Η Ντόρα Μάαρ θα φωτογραφίσει τα στάδια δημιουργίας του διάσημου έργου του «Γκερνίκα» (1937) και θα ποζάρει για τον εραστή της. Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες του (με τη Μάαρ) είναι «Η Γυναίκα που κλαίει», ενώ μαζί θα πειραματιστούν με τη φωτογραφία.

Η σχέση θα τερματιστεί τυπικά το 1943, αλλά θα συνεχιστεί επεισοδιακά τα τρία επόμενα χρόνια και ενώ η Ντόρα βρίσκεται σε απόλυτη κατάρρευση. Μάλιστα, κάποια στιγμή την αναλαμβάνει ο διάσημος Γάλλος ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν.

Dora Maar, Iris Bidermanas, 1940.



Dora Maar with green fingernails, Pablo Picasso. pic.twitter.com/JTVkDTQn3N Advertisement May 23, 2021

Μπορεί η Μαάρ να χάραξε για πάντα το όνομα της στην ιστορία της τέχνης ως η «Γυναίκα που Κλαίει» του Πικάσο, στην πραγματικότητα όμως, αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό τα πορτρέτα του καλλιτέχνη για εκείνη. «Όλα τα πορτρέτα του για μένα είναι ψέματα. Είναι όλα Πικάσο. Κανένα δεν είναι η Ντόρα Μαάρ», όπως έγραψε ο βιογράφος του καλλιτέχνη, Τζον Ρίτσαρντσον, καθώς την συγκεκριμένη περίοδο ο Πικάσο απεικόνιζε τη Ντόρα «ως ένα θύμα προς θυσία, ένα δακρυσμένο σύμβολο του δικού του πόνου και της θλίψης για τις φρικαλεότητες της τυραννίας και του πολέμου».

Η δημοπρασία συμπίπτει με την έναρξη της έκθεσης «Theatre Picasso» στην Tate Modern του Λονδίνου. Η έκθεση σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από τον διάσημο πίνακά του, «Three Dancers» (1925) και διοργανώνεται από τον καλλιτέχνη Γου Τσανγκ και τον συγγραφέα Ενρίκ Φουεντεμπλάνκα.

Ο πίνακας «Buste de femme au chapeau à fleurs» του Πάμπλο Πικάσο θα τεθεί σε δημοπρασία στο Hôtel Drouot στις 24 Οκτωβρίου.

Advertisement

Με πληροφορίες από artnet, The Guardian