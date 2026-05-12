Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γέννηση της θρυλικής ηθοποιού Μέριλιν Μονρόε, εκτός από μία έκθεση στην National Portrait Gallery του Λονδίνου, οργανώνονται δύο δημοπρασίες με προσωπικά αντικείμενα και σπάνια ντοκουμέντα της εμβληματικής σταρ από τους οίκους δημοπρασιών Heritage Auctions και Julien’s Auctions.

Σύμφωνα με το artnet, θα διατεθούν περισσότερα από 80 αντικείμενα που αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα προσωπική και ανεπιτήδευτη πλευρά της Μονρόε. Στο επίκεντρο της δημοπρασίας βρίσκεται μια συλλογή από επιστολές, έγγραφα, σχέδια και χειρόγραφες σημειώσεις που προέρχονται από το αρχείο των στενών φίλων της, Norman Rosten και Hedda Rosten.

Ξεχωρίζουν ωστόσο, οι επιστολές ανάμεσα στη Μονρόε και τον τρίτο σύζυγό της, Άρθουρ Μίλερ, οι οποίες καταγράφουν τόσο την αρχική φάση της σχέσης τους όσο και τη σταδιακή κατάρρευση του γάμου τους.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα έγγραφα βρίσκεται μια μέχρι πρότινος άγνωστη επιστολή οκτώ σελίδων του Μίλερ, με αρχική τιμή τα 50.000 δολάρια, στην οποία ο συγγραφέας κάνει μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση τους και τη δική του συμπεριφορά. «Θέλω να ανθίσεις, να είσαι χαρούμενη, όμως βλέπω ότι καταρρέεις και μάλιστα εξαιτίας μου», έγραφε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο σημείωνε: «Κάπου μέσα σου γνώριζες ότι είμαι ουσιαστικά ο αντίπαλός σου, αν όχι ο εχθρός σου».

Τα λόγια θεωρήθηκαν τόσο αποκαλυπτικά και εκρηκτικά, ώστε οι Rosten είχαν αφαιρέσει τον χαιρετισμό και την υπογραφή της επιστολής, φοβούμενοι ότι θα κατέληγε στον Τύπο και στα ταμπλόιντ της εποχής.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται επίσης, προσωπικές σημειώσεις της Μονρόε από το 1955, όταν παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής με τους Lee Strasberg και Paula Strasberg, στο περίφημο Actors Studio της Νέα Υόρκη, το οποίο ειδικευόταν στη μέθοδο method acting. Σε μία από τις χειρόγραφες σημειώσεις, με τιμή εκκίνησης τα 30.000 δολάρια, η σταρ του Χόλιγουντ καταγράφει μια συμβουλή των δασκάλων της: «Ο ηθοποιός, όπως και ο πιανίστας, πρέπει να ξέρει πού θα τοποθετήσει το δάχτυλό του».

Οι Strasberg εμφανίζονται επίσης στο προσωπικό τηλεφωνικό κατάλογο της Μονρόε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, o οποίος ξεκινά από τα 10.000 δολάρια. Ανάμεσα στις επαφές περιλαμβάνονται ονόματα σπουδαίων προσωπικοτήτων του κινηματογράφου όπως οι Τζορτζ Κιούκορ, Τζον Χιούστον, Τζιν Κέλι, Τζακ Λέμον και Φρανκ Σινάτρα.

«Οι επιστολές και οι σημειώσεις αποκαλύπτουν μια πλευρά της Μονρόε που παρέμενε μέχρι σήμερα σχεδόν άγνωστη, βαθιά προσωπική, γεμάτη αναζητήσεις και έντονα ανθρώπινη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Heritage Auctions, Joe Maddalena. «Πρόκειται για ένα σπάνιο αρχείο πρωτογενούς υλικού το οποίο προσφέρει μία νέα οπτική του εσωτερικού της κόσμου».

Την ίδια στιγμή, ο οίκος Julien’s Auctions, με έδρα το Λος Άντζελες, διοργανώνει δημοπρασία σε συνεργασία με την Turner Classic Movies, διαθέτοντας σχεδόν 200 αντικείμενα που σχετίζονται με τη Μονρόε. Ανάμεσά τους βρίσκονται αδημοσίευτες φωτογραφίες, σενάρια με σημειώσεις, παλιά καλλυντικά και προσωπικά αντικείμενα της ηθοποιού.

Marilyn Monroe’s coveted eyeliner and lipsticks from her personal beauty collection offer a rare glimpse into the craft behind one of Hollywood’s most iconic looks.



Ξεχωρίζει ιδιαίτερα μία χρυσή τσάντα, αξίας μεταξύ 100.000 και 200.000 δολαρίων, η οποία σήμερα ανήκει στους Tommy Hilfiger και Dee Hilfiger. Στο εσωτερικό της διατηρούνται ακόμη προσωπικά αντικείμενα της σταρ, όπως ένα κραγιόν Dorothy Gray, μια compact πούδρα, ένας καθρέφτης, λίγα τσιγάρα και δύο δεκάρες από τις αρχές της δεκαετίας του 1940.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε παραμένουν διαχρονικά περιζήτητα στις δημοπρασίες, καθώς το 2011, το εμβληματικό λευκό φόρεμα που φορούσε στην ταινία «The Seven Year Itch» πωλήθηκε για 4,6 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσια τιμή από την αρχική εκτίμηση.

Η δημοπρασία του οίκου Heritage Auctions θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου και αυτή του Julien’s Auctions στις 4 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από artnet

