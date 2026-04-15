Ένας άνδρας κέρδισε αυθεντικό πίνακα του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε μια φιλανθρωπική κλήρωση. Ο Άρι Χοντάρα, μηχανικός και λάτρης της τέχνης, έμαθε ότι ήταν ο νικητής όταν απάντησε σε βιντεοκλήση από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι.

«Πώς ξέρω ότι δεν πρόκειται για φάρσα;» ρώτησε ο 58χρονος όταν του είπαν ότι ήταν ο νέος ιδιοκτήτης του έργου του 1941 του Ισπανού ζωγράφου.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι πουλήθηκαν περισσότερα από 120.000 εισιτήρια για την κλήρωση προς 100 ευρώ το καθένα, συγκεντρώνοντας περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η κλήρωση ήταν η τρίτη έκδοση της λαχειοφόρου αγοράς «1 Πικάσο για 100 ευρώ», η οποία ιδρύθηκε το 2013. Το φετινό βραβείο ήταν το Tête de Femme (Κεφάλι Γυναίκας), ένα πορτρέτο σε χαρτί αποτυπωμένο στο χαρακτηριστικό στυλ του Πικάσο. Απεικονίζει τη σύντροφό του και μούσα του, τη Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Ντόρα Μάαρ.

«Ήμουν έκπληκτος, αυτό είναι όλο», είπε ο Χοντάρα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους δημοπράτες μετά την κλήρωση, σύμφωνα με το BBC. «Όταν βάζεις τα χρήματα, δεν περιμένεις να κερδίσεις… Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί με ενδιαφέρει πολύ η ζωγραφική, και είναι σπουδαία νέα για μένα».

O λαχνός του Χοντάρα είχε αριθμό 94.715 και λέει πως τον αγόρασε το Σαββατοκύριακο, αφού έμαθε τυχαία για τον διαγωνισμό.

Από τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, 1 εκατομμύριο ευρώ πρόκειται να διατεθεί στην Πινακοθήκη της Όπερας, την ιδιοκτήτρια του πίνακα, με τα υπόλοιπα κεφάλαια να δωρίζονται στο Ίδρυμα Έρευνας για τη Νόσο Αλτσχάιμερ της Γαλλίας.