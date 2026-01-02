Το γαλλικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Alzheimer’s Research Foundation ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα θέσει σε κλήρωση το πορτρέτο του Πάμπλο Πικάσο, «Tête de femme»(1941), αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα δοθεί σε έναν και μόνο τυχερό νικητή, σύμφωνα με τον Guardian.

Το εγχείρημα, με τίτλο «1 Picasso for 100 Euros», είναι το πρώτο του είδους του σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τα έσοδα από την πώληση των λαχνών -αξίας 100 ευρώ έκαστος-, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της έρευνας για το Αλτσχάιμερ, ενώ σύμφωνα με τον εγγονό του καλλιτέχνη, Ολιβιέ Πικάσο, αποτελεί μια φυσική συνέχεια της κληρονομιάς του.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πώληση 120.000 λαχνών, με σκοπό τη συγκέντρωση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την έρευνα.

«Ο παππούς μου ήταν πολύ γενναιόδωρος, αλλά ταυτόχρονα διακριτικός», δήλωσε ο Ολιβιέ Πικάσο. «Στήριζε την οικογένειά του, ιδιαίτερα τη γιαγιά μου, Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ. Βοηθούσε φίλους, ανθρώπους που είχαν ανάγκη κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και αργότερα, τις δεκαετίες του ’50 και του ’60».

«Γι’ αυτό, για μένα, το συγκεκριμένο πρότζεκτ αποτελεί ένα απολύτως λογικό και θεμιτό κομμάτι της κληρονομιάς του. Ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε να το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, εφόσον αυτό είναι δυνατό», όπως τόνισε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Art Newspaper, η ιδέα της κλήρωσης ανήκει στην Πέρι Κοσέν, Γαλλίδα τηλεοπτική παραγωγό. Η Κοσέν εμπνεύστηκε το εγχείρημα παρακολουθώντας τη μητέρα της να χρησιμοποιεί λαχειοφόρους αγορές σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργάνωνε.

«Σκέφτηκα πόσο υπέροχο θα ήταν να διοργανωθεί μια παγκόσμια κλήρωση, με πώληση λαχνών μέσω διαδικτύου. Αποφάσισα ότι έπρεπε να αφορά ένα έργο τέχνης. Και ποιο είναι το πιο διάσημο όνομα στην κόσμο της τέχνης; Προφανώς, ο Πικάσο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ολιβιέ Πικάσο χαρακτήρισε το «Tête de femme» ως ένα «πολύ ενδιαφέρον» έργο, το οποίο δημιουργήθηκε στο ίδιο στούντιο στην αριστερή όχθη του Παρισιού όπου ο Πικάσο φιλοτέχνησε και το αριστούργημά του Γκερνίκα το 1937.

«Η συγκεκριμένη περίοδος ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον παππού μου, καθώς βρισκόταν στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας διαζυγίου από την πρώτη του σύζυγο, την Όλγα Χοχλόβα αλλα και εξαιτίας της ναζιστικής κατοχής του Παρισιού. Γι’ αυτό και τα χρώματα του έργου είναι πιο σκοτεινά από το συνηθισμένο: καφέ, μαύρο και γκρι. Παρότι πρόκειται για την όμορφη απεικόνιση μιας γυναίκας, διατηρεί έντονα την ατμόσφαιρα του Πικάσο. Ο παππούς μου κράτησε τον πίνακα ως ενθύμιο εκείνης της στιγμής», δήλωσε στον Guardian.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι, στις 14 Απριλίου. Σε περίπτωση που δεν πουληθούν αρκετοί λαχνοί ώστε να καλυφθεί το κόστος του έργου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιστροφή χρημάτων.

Με πληροφορίες από The Guardian, The Art Newspaper

