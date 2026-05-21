Με συνολικό τζίρο π. 4.400.000 ευρώ και κορωνίδα την «Ποίηση» του Κωνσταντίνου Παρθένη, η δημοπρασία Greek sale που διοργάνωσε στο Παρίσι ο οίκος Bonhams σε συνεργασία με την Art Expertise θεωρήθηκε ως «η κορυφαία των τελευταίων 15 ετών», σύμφωνα με τους διοργανωτές της. Το, δε, προαναφερθέν έργο του Κωνσταντίνου Παρθένη, ξεπερνώντας το 1.250.000 ευρώ αναδείχθηκε στο πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ού αιώνα.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η «Πανσέληνος Η» και η «Άνοιξη» του Γιάννη Μόραλη που, διπλασιάζοντας τις αρχικές τιμές εκτίμησης, έφτασαν τις 508.400 και 305.200 ευρώ αντίστοιχα, η «Ταράτσα στην Τήνο» του Νικόλαου Λύτρα που έφτασε τις 229.000 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη, και το «StreamII»του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα με 165.500 ευρώ.

Όπως επεσήμανε η διευθύντρια της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «Ήταν μια ιστορική δημοπρασία με το μεγάλο ρεκόρ του Παρθένη, τις σπουδαίες τιμές που έπιασε ο Μόραλης, το νέο ρεκόρ καλλιτέχνη για τον Νικόλαο Λύτρα, αλλά και τον συνολικό τζίρο που ξεπέρασε τα 4,3 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει το μομέντουμ που έχει η ελληνική τέχνη, το οποίο στηρίζεται στην ποιότητα και τη διαχρονική της αξία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καταξιωμένους και νεότερους συλλέκτες μας που συμβάλλουν στην άνθηση της ελληνικής αγοράς τέχνης».