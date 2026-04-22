Για τον Πιερ-Oγκίστ Ρενουάρ η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης του ήταν η γυναικεία μορφή. «Μέχρι το τέλος της ζωής του, ήθελε να κριθεί από τα έργα του με θέμα τις γυναίκες. Ήταν για κείνον η πιο δυνατή πηγή έμπνευσης, εξού και βρίσκονται στο επίκεντρο των ειδυλλιακών, αρμονικών κόσμων που δημιούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς καριέρας του», όπως έγραφε η επιμελήτρια και μελετήτρια του έργου του, Ann Dumas στον κατάλογο της έκθεσης «Οι γυναίκες του Ρενουάρ» (2005) που διοργανώθηκε στο Columbus Museum of Art.

Από την κομψή αστή της πόλης έως τη γυμνή νύμφη της υπαίθρου, οι γυναίκες του Ρενουάρ παρέμειναν για πάντα νέες. «Τα πιο απλά θέματα είναι αιώνια», δήλωσε κάποτε ο ζωγράφος. «Κανείς δεν μπορεί να επινοήσει τίποτα καλύτερο από μια γυμνή γυναίκα που αναδύεται από το νερό ή από το κρεβάτι της, είτε ονομάζεται Αφροδίτη είτε Νινί».

Και καμία γυναίκα δεν θεωρείται πιο εμβληματική για το έργο του Ρενουάρ από τη Nini Lopez, μια νεαρή ηθοποιό από τη Μονμάρτρη, η οποία ήταν ένα από τα αγαπημένα μοντέλα του καλλιτέχνη μεταξύ 1874 και 1879 – στο απόγειο της ιμπρεσιονιστικής περιόδου του.

H Nini απεικονίζεται σε περισσότερους από 20 πίνακές του και σε διάφορες εκδοχές, μεταξύ άλλων και στο έργο «La Loge» (1874) (Ινστιτούτο Courtauld, Λονδίνο).

Για πρώτη φορά μετά από 97 χρόνια, ο πίνακας «La femme aux lilas» (Πορτρέτο της Nini Lopez, 1876-1877) τίθεται σε δημοπρασία, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης 25 – 35 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πίνακας, που θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία με έργα του 20ου αιώνα που διοργανώνει ο Christie’s στις 18 Μαΐου, απεικονίζει τη Nini με χρυσαφένια μαλλιά, λευκό χλωμό δέρμα και κατακόκκινα μάγουλα να κοιτάζει στο βάθος, καθώς κρατάει ένα μπουκέτο με λευκά και ροζ άνθη.

Το δώρο του Ρενουάρ στην ιστορία της τέχνης ήταν το ιμπρεσιονιστικό πορτρέτο και το «La femme aux lilas» συγκαταλέγεται στα αναμφισβήτητα αριστουργήματά του.

Το έργο ανήκει από το 1929 στους Γουίτνεϊ – Πέισον, ιστορική αμερικανική οικογένεια την οποία ο Μαξ Κάρτερ, πρόεδρος του οίκου στο τμήμα έργων του 20ου και 21ου αιώνα του οίκου, περιέγραψε στη New York Post ως «μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, αμερικανική οικογένεια συλλεκτών κατά τον 20ο αιώνα».

Τον πίνακα αγόρασαν έναντι 100.000 δολαρίων το 1929 η Τζόαν Γουίτνεϊ – Πέισον και ο σύζυγός της, Τσαρλς Πέισον. Ήταν ένα από τα πρώτα έργα που απέκτησε η Γουίτνεϊ Πέισον, η οποία στη συνέχεια δημιούργησε μια από τις πιο ιστορικές συλλογές ιμπρεσιονιστικής και μετα-ιμπρεσιονιστικής τέχνης, που στεγάζεται στο Μουσείο Τέχνης του Πόρτλαντ στο Μέιν.

Το έργο περιλαμβάνεται στη συλλογή της Λορίντα Πέισον ντε Ρουλέ -η οποία πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο σε ηλικία 95 ετών- κόρης της Τζόαν και του Τσαρλς Πέισον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας άλλος πίνακας του Ρενουάρ από την ίδια χρονική περίοδο, που αποκτήθηκε επίσης το 1929 από άλλο μέλος της οικογένειας, τον John Hay Whitney, σημείωσε ρεκόρ σε δημοπρασία για έργο του καλλιτέχνη το 1990. Ο πίνακας «Au Moulin de la Galette» (1876), που έκτοτε μετονομάστηκε σε «Bal du Moulin de la Galette», πωλήθηκε στην τιμή των 78,1 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Sotheby’s της Νέας Υόρκης το 1990 στον Ιάπωνα επιχειρηματία Ryoei Saito -ρεκόρ το οποίο δεν έχει ακόμη καταρριφθεί.

Ενώ οι επιμελητές του οίκου Christie’s έχουν χαρακτηρίσει το «La femme aux lilas» ως «τον πιο σημαντικό Ρενουάρ που βγαίνει στην αγορά εδώ και δεκαετίες», είναι απίθανο να πλησιάσει το ρεκόρ.

Με πληροφορίες από artnews, Christies

