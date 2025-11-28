Πίνακας του Γάλλου καλλιτέχνη Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, ο οποίος αγνοούνταν για έναν ολόκληρο αιώνα, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι για δύο εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο, με τίτλο «L’enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l’artiste, Jean» («Το Παιδί και τα Παιχνίδια του – Η Γκαμπριέλ και ο γιος του καλλιτέχνη, Ζαν»), απεικονίζει τον μικρό Ζαν Ρενουάρ να παίζει με την τροφό του, Γκαμπριέλ. Το έργο χρονολογείται γύρω στο 1910 και δεν είχε εκτεθεί ποτέ πριν στο παρελθόν, ενώ τώρα εμφανίστηκε σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση, χωρίς να χρειαστεί καμία εργασία αποκατάστασης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ARTnews, o οίκος Joron-Derem παρουσίασε τον πίνακα στη δημοπρασία «Tableaux Modernes» στο Hôtel Drouot στο Παρίσι, στις 25 Νοεμβρίου. «Πρόκειται για μια φανταστική ανακάλυψη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του οίκου, Κριστόφ Ζορόν Ντερέμ.

Για την ιστορία, ο Ρενουάρ είχε αρχικά χαρίσει τον πίνακα στη μαθήτρια και στενή του φίλη Ζαν Μποντό, η οποία το 1895 έγινε και νονά του Ζαν. Η Μποντό κράτησε τον πίνακα μέχρι τον θάνατό της, οπότε και πέρασε στον θετό της γιο και κληρονόμο, Ζαν Γκριό. Στη συνέχεια, εκείνος τον κρέμασε στο υπνοδωμάτιό του, όπου και τον διατήρησε μέχρι που πέθανε το 2011.

Σε συνεντεύξεις του, ο Ζαν Ρενουάρ, ο οποίος αργότερα έμελλε να γίνει σπουδαίος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, θυμόταν με τρυφερότητα τις στιγμές που πόζαρε για τον κορυφαίο Γάλλο ιμπρεσιονιστή πατέρα του. «Όταν ήμουν πολύ μικρός, τριών, τεσσάρων ή πέντε ετών, δεν επέλεγε ο ίδιος τη στάση που θα έπαιρνα. Αντιθέτως, εκμεταλλευόταν κάποια δραστηριότητα που με κρατούσε ήσυχο», είχε πει. Ο Ζαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, το 1979.

Ο Ρενουάρ δημιούργησε αρκετές μελέτες της Γκαμπριέλ με τον μικρό Ζαν γύρω στο 1895 με 1896, μία από τις οποίες βρίσκεται σήμερα στο Musée de l’Orangerie στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από ARTnews, artnet