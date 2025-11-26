Ένα χαμένο σχέδιο του Μιχαήλ Άγγελου το οποίο είχε φιλοτεχνήσει ο ίδιος για τις διάσημες τοιχογραφίες του στην Καπέλα Σιστίνα, ανακαλύφθηκε και πρόκειται να τεθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s με τιμή εκτίμησης τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Όταν η Giada Damen, ειδικός στο τμήμα έργων των Old Masters (Παλαιών Δασκάλων) του οίκου, έλαβε μια απροσδόκητη φωτογραφία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Request an Auction Estimate», δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.

Η Damen αναγνώρισε το σχέδιο με κόκκινη κιμωλία, ως προπαρασκευαστική μελέτη για το δεξί πόδι της μνημειώδους μορφής της «Sybille Libyenne» («Λιβυκής Σίβυλλας»), η οποία βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της οροφής της Σιστίνας.

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σχέδιο γύρω στο 1511 με 1512, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό του σπουδαίου αυτού έργου, γράφοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης.

When is a drawing of a foot worth $2m? When it’s a newly discovered Michelanglo. ‘Study for the right foot of The Libyan Sibyl on the Sistine Chapel ceiling’, c.1511-12, will be sold at Christie’s NY in January. pic.twitter.com/Gg7PNr98Bg — Dr. Bendor Grosvenor 🇺🇦 (@arthistorynews) November 24, 2025

Πώς ένα απλό σχέδιο αποτέλεσε το «τελευταίο κομμάτι του παζλ»

Σύμφωνα με την Damen, πρόκειται για ένα από τα περίπου δέκα σχέδια του Μιχαήλ Άγγελου τα οποία βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή των σχεδίων που δημιούργησε ο σπουδαίος καλλιττέχνης, όμως πιστεύεται ότι μόνο περί τα εξακόσια έχουν διασωθεί, εκ των οποίων σχεδόν πενήντα σχετίζονται με το έργο του στη Σιστίνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του artnet, το σχέδιο υποβλήθηκε από έναν άνδρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του και είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά του μαζί με κάποια άλλα αντικείμενα. Ο ίδιος ήξερε ότι το σχέδιο περνούσε από γενιά σε γενιά στην οικογένεια του από τα τέλη του 18ου αιώνα, χωρίς όμως να γνώριζε περισσότερα για τον καλλιτέχνη.

Από τη δική της πλευρά, η Damen αναγνώρισε αμέσως ότι πρόκειται για έργο «εξαιρετικής ποιότητας», αν και, όπως είπε, ήταν προσεκτική ώστε να μην βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα. Η Damen συνειδητοποίησε ότι το πρωτότυπο σχέδιο μοιάζει σε τεχνική, ύφος και θεματική με ένα περίφημο σχέδιο του Μιχαήλ Αγγέλου που βρίσκεται στο Meropolitan Museum της Νέας Υόρκης (Met), καθώς και με ένα αντίγραφό του στην Πινακοθήκη Uffizi στη Φλωρεντία.

En février @christies présentera une étude de pied (sanguine, 135 x 115 mm) pour la Sybille Libyenne peinte par Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine. Estimation presque mesurée (1,5 /2 M $) pic.twitter.com/4rx85DOWT2 — moanaweilc (@Mweilc) November 24, 2025

Έπειτα από έξι μήνες μελέτης, η Damen μετέφερε το σχέδιο στο Met και το τοποθέτησε δίπλα στο αυθεντικό του Μιχαήλ Αγγέλου. «Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ», σύμφωνα με δήλωση του Christie’s. «Ήταν ξεκάθαρο ότι οι δύο μελέτες πραγματοποιήθηκαν από το ίδιο χέρι, εκτελεσμένες την ίδια στιγμή», πρόσθεσε.

Για την ακρίβεια, το σχέδιο φέρει μια «χαρακτηριστική» υπογραφή με καστανό μελάνι, στην οποία αναγράφεται: «Michelangelo Bona Roti». Η ίδια επιγραφή εμφανίζεται σε αρκετά σχέδια του σπουδαίου καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου του Met.

Το σχέδιο πρόκειται να εκτεθεί στο Rockefeller Center προτού παρουσιαστεί στα γραφεία του οίκου Christie’s στο Λονδίνο, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου, ενόψει της δημοπρασίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από artnet, Finestre sull’ Arte

