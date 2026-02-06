Ένα έως πρόσφατα άγνωστο σχέδιο του Μιχαήλ Άγγελου πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας ρεκόρ.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, το σκίτσο απεικονίζει το πόδι της Λιβυκής Σίβυλλας, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της οροφής της Καπέλα Σιστίνα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Πρόκειται για το μοναδικό, μέχρι πρότινος, μη καταγεγραμμένο σχέδιο – προπαρασκευαστική μελέτη για την οροφή της Καπέλα Σιστίνα που έχει τεθεί ποτέ σε δημοπρασία, και ένα από τα μόλις 10 σχέδια του Μιχαήλ Άγγελου που είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

Ο ανυποψίαστος ιδιοκτήτης είχε υποβάλει μια φωτογραφία για εκτίμηση στον Christie’s μόνο και μόνο για να ανακαλύψει την πραγματική αξία του σκίτσου.

Ο Άντριου Φλέτσερ, επικεφαλής του τμήματος Old Master στον οίκο δημοπρασιών, περιέγραψε την ανακάλυψη ως «μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές» της καριέρας του.

Ζωγραφισμένο με κόκκινη κιμωλία, το σχέδιο χρονολογείται σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου στο 1511-1512, όταν ο Μιχαήλ Άγγελος ετοιμαζόταν να εργαστεί στο δεύτερο μισό του έργου στην οροφή της Σιστίνα.

Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, δήλωσε στον οίκο ότι είχε κληρονομήσει το σχέδιο από τη γιαγιά του. Όπως είπε, το σκίτσο πέρασε από γενιά σε γενιά από την οικογένεια στην Ευρώπη από τα τέλη του 1700.

Η ειδική στο αρμόδιο τμήμα του Christie’s, Τζιάντα Ντάμεν εξέτασε το έργο με υπέρυθρη ανάλυση. Στη συνέχεια, το τοποθέτησε δίπλα στο σχέδιο του Μιχαήλ Άγγελου που βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το σκίτσο είναι αυθεντικό.

Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα πωληθεί 1,5 – 2 εκατομμύρια δολάρια, αλλά μετά από μάχη προσφορών που διήρκησε 45 λεπτά, το σχέδιο πουλήθηκε έναντι 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή που αποτελεί ρεκόρ για έργο του Μιχαήλ Άγγελου. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 24,3 εκατομμύρια δολάρια για ένα άλλο σχέδιο, που τέθηκε προς πώληση από τον Christie’s στο Παρίσι το 2022.