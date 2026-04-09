Δύο νέες εκθέσεις με θέμα τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε εγκαινιάζονται από δύο βρετανικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της θρυλικής ηθοποιού. Η Μονρόε περιγράφεται ως μία καλλιτέχνις με κοφτερή κωμική ευφυΐα, η οποία έπλασε η ίδια την προσωπική της εικόνα, επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες της γυναίκας σταρ στο σινεμά.

Σύμφωνα με τον Guardian, μια εκτενής έκθεση διάρκειας δύο μηνών, ετοιμάζεται από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου (BFI) που θα επανεξετάσει τη φιλμογραφία της, ενώ η έκθεση στην National Portrait Gallery αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο «κατασκευάστηκε» η περσόνα της.

«Η Μέρλιν Μονρόε ήταν πιθανώς η μεγαλύτερη σταρ που έχει δει και θα δει ποτέ το σινεμά», δήλωσε η Κίμπερλι Σίχαν, υπεύθυνη προγραμματισμού του BFI και επιμελήτρια της έκθεσης. «Ήταν η κλασική ”τριπλή απειλή” και πρέπει να της αναγνωριστεί ότι δημιούργησε μόνη της την εικόνα αλλά και την καριέρα της», όπως κατέληξε.

Η έκθεση «Marilyn Monroe: Self Made Star» θα παρουσιάσει μερικές από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές εμφανίσεις της Μονρόε σε τρεις κατηγορίες: «Star Attractions» (μιούζικαλ και κωμωδίες), «Dramatic Turns» (σοβαρούς ρόλους) και «Scene Stealers» (μικρότερες αλλά καθοριστικές εμφανίσεις).

Από τον πρώτο της σημαντικό ρόλο στο «Ladies of the Chorus» (1948) έως το τελευταίο ανολοκλήρωτο πρότζεκτ της «Something’s Got To Give» (1962), η Μονρόε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και ηθοποιούς του Χόλιγουντ, χτίζοντας μια καριέρα που κινήθηκε ανάμεσα στη κωμωδία και το ολοένα πιο σύνθετο δραματικό έργο.

Το BFI προσκαλεί το κοινό να κοιτάξει πέρα από το «μύθο» και να επαναξιολογήσει την Μονρόε ως μία δημιουργική καλλιτέχνιδα η οποία αμφισβήτησε το σύστημα των στούντιο και έγινε η πρώτη γυναίκα μετά την εποχή του βωβού κινηματογράφου που ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής. Στο επίκεντρο του εορτασμού βρίσκεται η επανέκδοση του «The Misfits» (1961), της τελευταίας ολοκληρωμένης ταινίας της Μονρόε, από τη BFI Distribution σε κινηματογράφους σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Παράλληλα, η έκθεση «Marilyn Monroe: A Portrait» θα φιλοξενηθεί στην National Portrait Gallery, συγκεντρώνοντας έργα ορισμένων από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες και φωτογράφους του 20ού και 21ου αιώνα, όπως οι Άντι Γουόρχολ, Πολίν Μπότι και Ρίτσαρντ Άβεντον.

Η έκθεση εξετάζει τον ρόλο της Μονρόε στη δημιουργία της δικής της εικόνας και την διαρκή επιρροή της στην οπτικοακουστική κουλτούρα. Περιλαμβάνει επίσης, αδημοσίευτες φωτογραφίες από το περιοδικό «Life», προσωπικά πορτρέτα που τράβηξε ο Άλαν Γκράντ στο σπίτι της Μονρόε στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, την ημέρα πριν τον θάνατό της τον Αύγουστο του 1962.

Για την ακρίβεια, αναδεικνύεται η συνεργατική της προσέγγιση τόσο στη δημιουργία της εικόνας της, όσο και στον έλεγχο της δημιουργικότητας της. «Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της ήταν η δημιουργία της περσόνας της Μέριλιν Μονρόε», είπε η Σίχαν, «ήθελε να επαναδημιουργήσει τον εαυτό της, κάτι που απλά δεν γινόταν τη δεκαετία του 1950».

Η έκθεση «Marilyn Monroe: Self Made Star» από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου θα υποδέχεται το κοινό από την 1η Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου, ενώ η έκθεση, «Marilyn Monroe: A Portrait» στη National Portrait Gallery θα διαρκέσει από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από The Guardian

