Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο των εγκαινίων της Biennale of Contemporary Keramics (BCK) 2026, που πραγματοποιείται αυτό το καλοκαίρι στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, με τίτλο Where the Day Starts / Εκεί που Αρχίζει η Μέρα. Πλήθος κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και διακεκριμένοι καλεσμένοι παρευρέθηκαν στα επίσημα εγκαίνια που έλαβαν χώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεγάλης πολιτιστικής γιορτής με επίκεντρο τη σύγχρονη κεραμική δημιουργία.
Η δεύτερη διοργάνωση της BCK, με διάρκεια από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, υποδέχθηκε τους πρώτους επισκέπτες της σε μια μοναδική διαδρομή σύγχρονης κεραμικής τέχνης αλλά και ιστορίας μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Σε επιμέλεια των Σταματίας Δημητρακοπούλου (GR), Λουκίας Θωμοπούλου (GR) και Anissa Touati (FR), το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στην Κεντρική Έκθεση που αναπτύσσεται σε πέντε εμβληματικούς αρχαιολοχώρους μετατρέποντας την πόλη σε ένα ενιαίο και άκρως εντυπωσιακό εκθεσιακό περιβάλλον: το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, την Οπλοθήκη de Milly, την Κοσμητική Συλλογή Ρόδου, την Παναγία του Κάστρου και την πλατεία Κλεόβουλου του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.AdvertisementAdvertisement
H BCK 2026 συγκεντρώνει 42 ανερχόμενους και καταξιωμένους καλλιτέχνες από 18 χώρες, παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό σύνολο έργων και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων που διευρύνουν τα ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, μετακίνησης και μεταμόρφωσης μέσα από την κεραμική. Με σημείο αναφοράς τη Ρόδο, στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, εκεί όπου σύμφωνα με την αρχαιοελληνική μυθολογία «αρχίζει η μέρα», οι καλλιτέχνες της Biennale αντλούν από το φως, τη γεωγραφία και το ιστορικό παλίμψηστο του τόπου.
Ο Ήλιος λειτουργεί ως κεντρικός άξονας της φετινής διοργάνωσης, φωτίζοντας τις πολλαπλές εκφάνσεις της σύγχρονης κεραμικής και αναδεικνύοντας τη Ρόδο ως σημείο συνάντησης της ιστορίας, της παράδοσης και της σύγχρονης δημιουργίας.
Η δεύτερη Biennale Σύγχρονης Κεραμικής διοργανώνεται από την Big Blue Dot Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής ΑΜΚΕ, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου, με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η τελετή έναρξης, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, συγκέντρωσε εκπροσώπους της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικούς και πολιτιστικούς φορείς, ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, συλλέκτες, εκπροσώπους χορηγών και συνεργαζόμενων οργανισμών, κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, καθώς και εκπροσώπους των ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη δυναμική, τη σημασία και διεθνή εμβέλεια της διοργάνωσης.
Στο πλαίσιο των επίσημων χαιρετισμών μίλησαν ο Ιάσονας Φωτήλας, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, ο Χρήστος Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Νοτίου Αιγαίου, ο Ευστάθιος Μανουσάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρόδου, η Ελένη Φαρμακίδου, Αν. Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, και η Λουκία Θωμοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Επιμελήτρια της BCK. Αναγνώστηκαν επίσης οι χαιρετισμοί της Σοφίας Ζαχαράκη, Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και του Ανδρέα Φιορεντίνου, Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Δηλώσεις στην τελετή εγκαινίωνAdvertisement
Ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τον πηλό, σημειώνοντας ότι «η κεραμική δεν ήταν απλώς τεχνική επιβίωσης. Έγινε η πρώτη γλώσσα της δημιουργίας». Ο ίδιος χαρακτήρισε τη BCK «ένα γεγονός με ουσία και όραμα», υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί απλώς μια έκθεση, αλλά έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στους πολιτισμούς της Μεσογείου.
Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι η συμμετοχή 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη συμβολή της στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου στη Μεσόγειο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαιδευτική διάσταση της BCK 2026, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές ομιλίες και διαλέξεις.
Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, υπογράμμισε ότι πρωτοβουλίες όπως η Biennale Σύγχρονης Κεραμικής συμβάλλουν ουσιαστικά στη διεθνή προβολή της Ελλάδας ως σύγχρονου πολιτιστικού προορισμού, που σέβεται την ιστορία του και ταυτόχρονα αγκαλιάζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.Advertisement
Εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Χρήστος Μιχαλάκης, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, καλωσόρισε τη διοργάνωση στη Ρόδο, μεταφέροντας τη στήριξη της Περιφέρειας σε έναν θεσμό που ενισχύει την εξωστρέφεια των νησιών του Νοτίου Αιγαίου και αναδεικνύει τον πολιτισμό ως πεδίο δημιουργίας, συνεργασίας και διεθνούς προβολής.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρόδου, Ευστάθιος Μανουσάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Ρόδου και τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, σημείωσε ότι για τους Ροδίτες η κεραμική είναι μια ζωντανή τέχνη, βαθιά ριζωμένη στην ιστορία και την ταυτότητα του νησιού. «Η Μπιενάλε δεν είναι μόνο μια έκθεση. Είναι ένας χώρος διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και πολιτιστικής συνύπαρξης, που ενώνει δημιουργούς και κοινό μέσα από τη γλώσσα της τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Ελένη Φαρμακίδου, υπογράμμισε τη σημασία της φιλοξενίας της BCK στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, επισημαίνοντας ότι η διοργάνωση θέτει σε γόνιμο διάλογο τα μνημειακά σύνολα και τις συλλογές της περιοχής με τη σύγχρονη εικαστική ματιά. Όπως σημείωσε, η συνύπαρξη της σύγχρονης κεραμικής με την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων αποδεικνύει έμπρακτα τη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.Advertisement
Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Επιμελήτρια της BCK, Λουκία Θωμοπούλου, ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες, τους θεσμικούς φορείς, τους συνεργάτες, τους χορηγούς και την ομάδα της διοργάνωσης, αναφερόμενη στη Ρόδο ως έναν τόπο που υποδέχθηκε τη BCK με γενναιοδωρία, εμπιστοσύνη και αγάπη. «Η Ρόδος είναι ένας τόπος όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν φυσικά, χωρίς προσπάθεια. Και πάνω απ’ όλα, είναι ένας τόπος που μας υποδέχθηκε με γενναιοδωρία, εμπιστοσύνη και αγάπη. Αυτή την αγάπη θέλουμε να επιστρέψουμε μέσα από τη Μπιενάλε».
Στο δεύτερο μέρος της τελετής πραγματοποιήθηκαν οι απονομές των βραβείων της BCK 2026 όπως επιλέχθηκαν από τη διεθνή κριτική επιτροπή. Οι επιμελήτριες Σταματία Δημητρακοπούλου και Anissa Touati απένειμαν το 1ο Βραβείο της διοργάνωσης στην καλλιτέχνιδα Tülay Kulbay, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ. Απονεμήθηκαν επίσης δύο Τιμητικές Μνείες στις καλλιτέχνιδες Ελύσια Αθανάτου και Lynn Kodeih, συνοδευόμενες από χρηματική διάκριση 1.000 ευρώ η καθεμία. Τέλος, απονεμήθηκαν και δύο τιμητικά βραβεία για τη συνολική προσφορά των καλλιτεχνών στην κεραμική τέχνη: στον Κώστα Νεοφύτου από τη Ρόδο, από την Ελένη Φαρμακίδου, και στον Μένανδρο Παπαδόπουλο από την Αθήνα, από τη Λουκία Θωμοπούλου.
Ο Κώστας Νεοφύτου τιμήθηκε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της ροδιακής κεραμικής, για την πολύχρονη προσφορά του στην τέχνη, τη συμβολή του στη διατήρηση της πολιτιστικήςAdvertisement
ταυτότητας της Ρόδου και το παράδειγμα ζωής που προσφέρει σε νεότερους δημιουργούς. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος τιμήθηκε για τη βαθιά γνώση του στην κεραμική, τη σημαντική καλλιτεχνική και διδακτική του πορεία και τη γενναιόδωρη συμβολή του στη διαμόρφωση γενεών δημιουργών στην Ελλάδα.Advertisement
Παράλληλες εκδηλώσεις εγκαινίων
Στο πλαίσιο του τριήμερου προγράμματος των εγκαινίων πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές περφόρμανς: «The Falling Sky among the Linden Trees» του Mohamet Amer Meziane στην Παναγία του Κάστρου και η περφόρμανς «Requiem to Throwing Water & Bead Rolling» της Zoë Paul στο Κατάλυμα της Γαλλίας.
Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε επιμελημένες ξεναγήσεις από τις επιμελήτριες της Μπιενάλε και στους πέντε εκθεσιακούς χώρους της διοργάνωσης, καθώς και σε περιήγηση στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Ρόδου.Advertisement
Παράλληλα, στο Κατάλυμα της Γαλλίας φιλοξενήθηκαν δύο επιστημονικές ομιλίες που ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές της κεραμικής κληρονομιάς της Μεσογείου. Η πρώτη, με τίτλο «Ροδιακή Κεραμική: Δημιουργοί, Συλλέκτες και Αφηγήσεις», πραγματοποιήθηκε από τη Μίνα Μωραΐτου, Επιμελήτρια του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης Μπενάκη, και τον Γιώργη Μαγγίνη, Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη. Η δεύτερη, με τίτλο «Μια θάλασσα κεραμικών: Παραγωγή, Διακίνηση και Χρήση Κεραμικών στο Αιγαίο στα Νεότερα Χρόνια», παρουσιάστηκε από τον Νίκο Λιάρο, αρχαιολόγο, κεραμίστα και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής.
Η Biennale of Contemporary Keramics 2026 θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα με την Κεντρική Έκθεση, η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων: καλλιτεχνικές φιλοξενίες, performances, επιστημονικές ομιλίες και παρουσιάσεις, προβολές, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, ξεναγήσεις και συμμετοχικές δράσεις για το ευρύ κοινό με ελεύθερη είσοδο.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Etel Adnan (LB), Μυρσίνη Αλεξανδρίδη (GR), Darien Arikoski-Johnson (US), Ελύσια Αθανάτου (CY), Leonardo Bartolini (IT), Elina Belou (FR), Εμμανουήλ Μπόνης (GR), Robert Brambora (DE), Jorge Cabieses-Valdes (CL), Meriem Chabani – Gorbon Ceramics (DZ), Chous Ceramics (GR), Katya Desnenko (UA), Mauro Fariñas (ES), Malek Gnaoui (TN), Κυριακή Γονή (GR), Luke Edward Hall (GB), Διονύσης Καβαλλιεράτος (GR), Lynn Kodeih (LB), Tülay Kulbay (SE), Βασιλική Κυριάκη (GR), Anne Kwasner (AU), Lucile Littot (FR), Λίλιαν Λυκιαρδοπούλου (GR), Αταλάντη Μαρτίνου (GR), Fatima Mohisen (PS), Asunción Molinos Gordo (ES), Κώστας Νεοφύτου (GR), Ben Wolf Noam (US), Μένανδρος Παπαδόπουλος (GR), Zoë Paul (GB), GianMarco Porru (IT), Μυρσίνη Ρουμελιώτη (GR), David Scanavino (US), Τερψιχόρη Σαββάλα (GR), Ayla Tavares (BR), Ναταλία Τριανταφύλλη (GR), Alban Turquois (FR), Lucille Uhlrich (FR), Elif Uras (TR), Γιώργος Βαβάτσης (GR), Vuslat (TR) και Zoe Williams (FR).
Περισσότερες πληροφορίες για τους καλλιτέχνες εδώ
Press Kit & Φωτογραφικό υλικό εδώ
Ακολουθείστε μας στο Instagram @bckeramics
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Διοργάνωση
BigBlueDot
Συνδιοργάνωση
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμος Ρόδου
Υπό την Αιγίδα και την Οικονομική Υποστήριξη
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπό την Αιγίδα
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Με την Υποστήριξη
Διεθνής Ακαδημία Κεραμικής (IAC)
Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου
Εργαστήριο Γλωσσολογίας, Λαογραφίας και Λογοτεχνίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εργαστήριο Μαθηματικών και Πολυμέσων – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εργαστήριο Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Κέντρο Έρευνας Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας – Πανεπιστημίου Άγκυρας
Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο
Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Ε. & Μ. Σταματίου
Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, Τεχνοβλαστός – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ
Πανεπιστήμιο της Αγκύρας
Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό»
Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου
Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου
Vanguard Partners
Blue Star Ferries
CrediaBank
SEALED EARTH gallery
Prime Partners
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Bardos Wood
COSMOS | ESG & CSR Consulting
Eunice
Interbus
Joltie
Supreme Partners
Aegean Airlines
ArtVolt
BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.
FRAPORT GREECE
Karavias Art Insurance
Μελισσοκομική Δωδεκανήσου
Norstar S.A.
playcaferhodes
SPEAKEASY
Hospitality Partners
Mitsis Group
ACANDIA
APOLLO BEACH HOTEL
APOLLO BLUE HOTEL
ATHINEON
Atrium Hotels & Resorts
Blu Collection
CENTO PALME
EDEN ROC RESORT
ELECTRA BY THE SEA RHODES
Esperia Group
Esperos Palace Resort & Spa
H HOTELS COLLECTION
HOTEL ATHENA RHODES
HOTEL HERMES
Lindos Grand Resort & Spa
LINDOS MARE
Lindos Village Resort & Spa
Υποστήριξη Καλλιτεχνών
AT AGENCY
Bernier / Eliades Gallery
THE BREEDER
BROWN UNIVERSITY
CIF – Contemporary Istanbul Foundation CONSULATE OF FRANCE IN RHODES CULTURE MOVES EUROPE
GALERIA TRAVESIA CUATRO
GALERIST
INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE
LA BOÎTE | CENTRE D’ART ET D’ARCHITECTURE LE 32 BIS
RISD
SAHA
SEALED EARTH GALLERY
Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Χιλής TURKISH GENERAL CONSULATE RHODES
Χορηγοί επικοινωνίας
ΕΡΤ | ΕΡΤ2 | ΕΡΤ3
ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου
Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Kosmos 93,6
LiFO
ελculture
The Art Newspaper Türkiye
Real Voice 995