Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι η συμμετοχή 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη συμβολή της στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου στη Μεσόγειο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαιδευτική διάσταση της BCK 2026, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές ομιλίες και διαλέξεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, υπογράμμισε ότι πρωτοβουλίες όπως η Biennale Σύγχρονης Κεραμικής συμβάλλουν ουσιαστικά στη διεθνή προβολή της Ελλάδας ως σύγχρονου πολιτιστικού προορισμού, που σέβεται την ιστορία του και ταυτόχρονα αγκαλιάζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

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Εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Χρήστος Μιχαλάκης, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, καλωσόρισε τη διοργάνωση στη Ρόδο, μεταφέροντας τη στήριξη της Περιφέρειας σε έναν θεσμό που ενισχύει την εξωστρέφεια των νησιών του Νοτίου Αιγαίου και αναδεικνύει τον πολιτισμό ως πεδίο δημιουργίας, συνεργασίας και διεθνούς προβολής.