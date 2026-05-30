Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αποδείξεις από γεύματα που παρήγγειλε ο Τζίμι Χέντριξ καθώς και σπάνια προσωπικά αντικείμενα, συγκαταλέγονται σε ένα τεράστιο αρχείο αδημοσίευτου έως σήμερα υλικού, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο σπίτι του στο Μέιφερ του Λονδίνου, που λειτουργεί ως μουσείο. Ο θρύλος της ροκ πέθανε σε ηλικία μόλις 27 ετών, από υπερβολική δόση το 1970.

Σύμφωνα με τον Guardian, πολλά από τα έγγραφα που εκτίθενται για πρώτη φορά προέρχονται από τα εταιρικά αρχεία της Anim Records, της εταιρείας που διαχειριζόταν τους Jimi Hendrix Experience αλλά και άλλα μουσικά σχήματα της εποχής. Το υλικό περιλαμβάνει από συμβόλαια και ημερολόγια μέχρι καταγραφές ιστορικών εμφανίσεων, λεπτομέρειες πτήσεων και τιμολόγια για τον μουσικό εξοπλισμό που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του πρωτοποριακού ήχου του Χέντριξ.

Advertisement

Advertisement

Food orders and phone bills: Jimi Hendrix memorabilia to go on display in London | Jimi Hendrix | The Guardian https://t.co/SyOLLZ0bjG — Michaela Kesenheimer (@BasementFilm) May 25, 2026

Η εκπληκτική ζωή του Χέντριξ που ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη πριν γυρίσει σπίτι

Παρότι επίσημα μάνατζέρ του ήταν ο Μάικ Τζέφρι, το καθημερινό του πρόγραμμα είχε αναλάβει η προσωπική του βοηθός, Πατρίσια «Τρίξι» Σάλιβαν, η οποία σήμερα είναι 83 ετών. Από το 1966 έως το 1973, η Σάλιβαν φρόντιζε για το κλείσιμο ηχογραφήσεων σε στούντιο, τον προγραμματισμό ταξιδιών, τη διαπραγμάτευση συμβολαίων, ενώ συνόδευε τους μουσικούς σε περιοδείες σε όλο τον κόσμο.

Μετά τον θάνατο του Τζέφρι το 1973, συγκέντρωσε έγγραφα και αντικείμενα που είχαν εγκαταλείψει δικαστικοί επιμελητές όταν εισέβαλαν στα γραφεία του στο Λονδίνο, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στα έπιπλα παρά στα αρχεία.

Η ίδια φύλαξε όλο αυτό το πολύτιμο υλικό μέσα σε τέσσερα πλαστικά κουτιά κάτω από το κρεβάτι της στην Ισπανία. Όταν αργότερα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και η υγεία της άρχισε να επιδεινώνεται, ο εγγονός της, Τζόναθαν Γκαρσία Σάλιβαν, ανέλαβε να αποθηκεύσει τα κιβώτια σε ένα υπόστεγο στο Ντόρσετ.

Το σπίτι όπου ένιωθε πραγματικά ευτυχισμένος

Το ξεχασμένο αυτό αρχείο αποτέλεσε τελικά την έμπνευση για μια νέα έκθεση που θα παρουσιαστεί στο Handel Hendrix House, το μουσείο που στεγάζεται στα σπίτια δύο από τους σημαντικότερους μουσικούς που έζησαν ποτέ στο Λονδίνο, του Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ και του Τζίμι Χέντριξ. Το Handel Hendrix House –το οποίο συχνά αποκαλείται το σπίτι του «Baroque ‘n’ Roll»– απέκτησε πολλά από τα εκθέματα της επερχόμενης έκθεσης με τη στήριξη του National Lottery Heritage Fund.

Το διαμέρισμα που μοιραζόταν ο Χέντριξ με τη σύντροφό του, Κάθι Έτσινγχαμ, έχει αναδημιουργηθεί με εξαιρετική λεπτομέρεια. Ο ίδιος είχε δηλώσει κάποτε πως ήταν το μοναδικό μέρος όπου ένιωθε πραγματικά σαν στο σπίτι του. Εκεί φιλοξενούσε αλλά και συνεργαζόταν με μερικές από τις μεγαλύτερες μορφές της βρετανικής ροκ σκηνής της δεκαετίας του ’60. Λέγεται επίσης, πως ο Τζορτζ Χάρισον χρειάστηκε κάποτε να περάσει πάνω από έναν φίλο του Χέντριξ που είχε λιποθυμήσει στις σκάλες προσπαθώντας να φύγει από το διαμέρισμα.

Advertisement

Ανάμεσα στα νέα εκθέματα περιλαμβάνονται επιστολές, άδειες εργασίας, αποδείξεις από καθαριστήρια για ένα ριγέ κοστούμι και ένα χρυσό σακάκι, καθώς και άλλα ρούχα εμπνευσμένα από την ψυχεδελική αισθητική της εποχής. Παρουσιάζονται επίσης, τηλεφωνικοί λογαριασμοί που φτάνουν συνολικά σε δεκάδες χιλιάδες λίρες.

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση έχουν και τα προσωπικά ημερολόγια της Σάλιβαν, όπου κατέγραφε όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της γερμανικής περιοδείας του Χέντριξ τον Ιανουάριο του 1969. Για τη συναυλία στο Μίνστερ έγραψε χαρακτηριστικά: «Μόνο μία εμφάνιση -εκπληκτικό κοινό, παραλίγο να ξεσπάσουν επεισόδια- έσπασαν πολλές καρέκλες, ζημιές 250 δολαρίων. Δεχθήκαμε σπρωξίματα καθώς μπαίναμε στο αυτοκίνητο».

Η έκθεση για τη ζωή και το έργο του Τζίμι Χέντριξ, θα εγκαινιαστεί στις 19 Ιουνίου.

Advertisement

Με πληροφορίες από The Guardian